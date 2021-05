1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Miércoles, 19 Mayo 2021

El presidente electo recibió los documentos que le acreditan como ganador. Dijo que no aceptará que se use a quienes no votaron por un ‘trueque de votos’ a quienes no votaron por él.

Guillermo Lasso fue contundente y claro frente a las críticas que en los últimos días ha recibido por parte de los líderes del Partido Social Cristiano y del correísmo tras el frustrado acuerdo que impidió a los asambleístas de esas dos agrupaciones captar los principales cargos directivos del Legislativo.

Al recibir sus credenciales como presidente electo, Lasso dijo que el mandato que recibió el 11 de abril fue para generar el “Ecuador del encuentro”, lo que no ha sido entendido por algunos sectores políticos.

Para referirse a los acuerdos legislativos que se habían generado con socialcristianos y correístas citó una frase del mundo antiguo: “Temo a los griegos inclusive cuando traen regalos”. Explicó que en este caso el regalo tenía el nombre de “gobernabilidad” a pretexto de representar a ese 47% que no votó por él y que debían tener cabida en ese Ecuador de consensos.

Sin embargo, aseguró que quienes no le dieron el voto tampoco quieren la impunidad, la corrupción, ni la intromisión en decisiones judiciales. “Nunca aceptaré que se use a esos ecuatorianos como moneda de cambio en un trueque de votos”, dijo.

Aseguró que por más de 10 años muchos ecuatorianos vivieron con miedo al autoritarismo, se sintieron agredidos, intimidados y arrinconados. “Quienes alzamos la voz para protestar sufrimos persecución y continuos vejámenes semanales”, aseguró. Agregó que la respuesta al autoritarismo es la democracia. “Decidimos ahogar el mal en la abundancia del bien”, manifestó.

Lasso garantizó la independencia de funciones y que los procesos y fallos judiciales seguirán el camino legal que corresponde, independientemente de a quién se juzgue. “Quien no haya usado el poder para perseguir, que no tema. Quien no haya permitido que se produzcan excesos, que no tema. Quien no haya cometido actos de corrupción, que no tema. Aquello que creen que es persecución, es simplemente la luz ciega de la justicia independiente, que a partir de ahora empieza a brillar en el Ecuador”.

Lasso cuestionó que el correísmo estaría proponiendo a cambio de su apoyo el que se integre una Comisión de la verdad que analice los procesos judiciales que se cumplen en contra de algunos funcionarios del Gobierno de Rafael Correa, ya que no se puede estar por encima de la Ley, manifestó.

Otros detalles

El mandatario electo recordó parte de sus luchas y triunfos desde la época de su adolescencia. Agradeció al Consejo Nacional Electoral por haber llevado adelante las elecciones, por lo que asume con una legitimidad que se reflejará en las acciones de su Gobierno a favor de diferentes sectores sociales.

Dijo que acepta la credencial con humildad y que hará lo “humanamente posible para estar a la altura de tan soberano encargo”. Para Lasso su misión será la de construir un Ecuador más justo, más respetuoso donde no sean necesarios los caudillos que tratan de imponer a gritos sus decisiones.