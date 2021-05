Francisco Jiménez, asambleísta

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Miércoles, 19 Mayo 2021

Francisco Jiménez, asambleísta de CREO, dice que desde su bancada no tienen comisiones favoritas dentro del Legislativo y no creen que hayan actores que merezcan más o menos ocupar la presidencia de las comisiones.

"Nosotros no podemos traicionar la política que prometimos al pueblo ecuatoriano cuando ganamos el 11 de abril, por eso nuestra decisión de apartarnos de esa alianza del PSC con el Correísmo", explicó el asambleísta.

Sin embargo, dice que siempre es mejor no tener rivales fuertes en la política. "Nosotros no somos débiles y estamos firmes para trabajar en la hoja de ruta marcada desde el 11 de abril y no desviarnos, porque nuestra obligación es construir".

"Desde CREO, por supuesto escuchamos las propuestas de UNES sobre indultos y amnistías, pero nunca estuvo en la mesa de negociación y jamás estuvimos de acuerdo con una Comisión de la Verdad para analizar los casos judiciales, dijo.