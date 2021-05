1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Miércoles, 19 Mayo 2021

El expresidente del IESS, Paúl Granda, asegura que el proceso que se sigue en su contra, por las irregularidades en la firma de convenios de pago de dos hospitales de la red sanitaria pública, tiene varios “absurdos.

Dice que el caso refiere a un periodo de tiempo en el que él no laboraba en el IESS.

Indicó que las acusaciones sobre una reunión con Daniel Salcedo Bonilla y Abdalá Bucaram son "absolutamente falsas".

"Me siento decepcionado. No existe un sistema de investigación desde la Fiscalía que sea objetivo y tampoco tenemos un sistema Judicial que garantice los derechos fundamentales (...) Me están llamando a juicio por un tiempo que no estaba en el IESS", apuntó en Notimundo.