Detalles Publicado el Lunes, 17 Mayo 2021

En este caso, entre los principales investigados se encuentra Pablo Celi, el contralor subrogante.



Felipe Córdova, juez penal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), vinculó a la instrucción fiscal del caso “Las Torres” a cinco personas más, para que sean investigadas por el presunto delito de delincuencia organizada, que se lleva en contra del contralor subrogante Pablo Celi, del exsecretario de la Presidencia de la República, José Agusto Briones, y otros siete investigados.

La Fiscalía presentó 34 elementos de convicción en contra de Esteban Calero Acosta, Álvaro Guzmán Pérez, Pablo Flores Cueva, Marco Flores Troncoso y Vicente Saona Roca, quienes habrían participado en el delito, donde funcionarios públicos, abusando de su cargo y en coordinación con los otros procesados, sacaron réditos ilegales.

Entre los nuevos procesados está Pablo Flores, ex gerente general de Petroecuador, entre 2018 y 2020. El exfuncionario habría conocido la trama de corrupción que involucraba a otros ex colaboradores de la estatal petrolera, pero no denunció los hechos hasta que explotó la trama en Estados Unidos. La Fiscalía considera que Flores era uno de los líderes dentro de la organización delictiva y lo considera autor directo del delito.

La fiscal Diana Salazar solicitó al juez que dicte la prisión preventiva en contra de los vinculados, ya que se requiere la presencia de los procesados para el juicio. Manifestó que la organización mantenía reuniones en Miami y cuenta con empresas en Panamá, es decir que es una banda con contactos a nivel internacional. Agregó que existen altos movimientos migratorios de los procesados, poseen recursos económicos, tienen sus raíces en países extranjeros por lo que es necesario su encarcelamiento para evitar que evadan la justicia.

En tanto, Pablo Encalada, abogado del exgerente, argumentó que su defendido entró a trabajar en Petroecuador en 2018 y que desde el primer momento tuvo una mala relación con Raúl de la Torre, uno de los sentenciados por este caso en los Estados Unidos. El abogado aseguró que se quiso desvincular a De la Torre varias veces, pero que no se concretó por presión de José Briones y de Santiago Cuesta, ex consejero presidencial.

El juez no acogió el pedido de la Fiscalía de dictar prisión preventiva contra los cinco vinculados y dispuso como medidas alternativas la inmovilización de las cuentas de Guzmán, Flores Cueva y Saona. A los cinco vinculados se les dicta la prohibición de enajenar bienes. La instrucción fiscal se extiende 30 días por lo que tendrá una duración de 120 días desde el inicio de esa atapa.