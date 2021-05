“Ya lo van a volar al Pablo (Flores) en quince días y me van a dejar subrogando a mí (Raúl De la Torre). Cuál es el motivo de la subrogación: sacar todo lo de Nolimit, sacar todo lo de Los Rusos y sacar los temas de Yomara”.

Ese es un fragmento transcrito de una conversación mantenida en 2019 entre el accionista de la empresa Nolimit C. A., José Luis De la Paz, y Raúl De la Torre, entonces asesor en la estatal petrolera Petroecuador y familiar del contralor (s) Pablo Celi y su hermano Esteban Celi, ambos procesados por el delito de delincuencia organizada en el denominado caso Las Torres en Ecuador.

La transcripción es parte de un audio periciado de 3 minutos y 33 segundos que está incluido en el expediente del proceso penal a cargo de la fiscal general, Diana Salazar.

En la transcripción como P1 o De la Paz responde a un llamado de P2 o De la Torre. Este segundo le dice al accionista de Nolimit que le quería comentar que habló “largo y tendido” con “Santiago” y “José Agusto” y que van a hacer “una jugada bien chévere adentro de Petroecuador”.

Ahí De la Torre le explica que le “van a nombrar en esta semana procurador de Petro” y le van “a volar a Pablo (Flores)”, que esa es la “movida real” que preparan para sacar todos los temas convenidos con la prestadora de servicios petroleros Nolimit, con otros a quienes los identifica como “Los Rusos” y con “Yomara”.

El 28 de abril pasado, en su versión Pablo Flores, exgerente de Petroecuador, señaló que ahora conoce que existía un plan de acción muy concreto aparentemente consensuado desde lo más alto del poder Ejecutivo para buscar su salida de Petroecuador y así colocar a De la Torre primero como procurador de la estatal petrolera y luego nombrarlo gerente general subrogante.

Flores dice haber leído varias de las transcripciones del expediente Las Torres y ahí él ha podido confirmar que lo percibían como una “piedra en el zapato” para que se cometan actos ilícitos. “Hay referencias contra mi persona, siempre cargadas de los más grotescos insultos, evidenciando una enorme frustración de todos conmigo porque no daba paso a lo que buscaban”.

El miércoles 12 de mayo próximo, el exgerente Flores y su padre, Marco Flores Troncoso, Roy Calero, Álvaro De Guzmán Pérez y Pedro Saona Roca enfrentarán una audiencia de vinculación al caso por delincuencia organizada, en el que ya son procesados la madre de Pablo Flores, Elsie Cueva, el contralor Celi, su hermano Esteban Celi; el exsecretario de la Presidencia José Agusto Briones, su hermano Luis Agusto Briones, Ángelo R., Andrés L., Silvia L. y Natalia Cárdenas, exasesora en Petroecuador del exgerente Flores.

Flores recordó que la hoja de vida de Raúl De la Torre registraba una larga experiencia como abogado del sector público, pues había trabajado en la Comisión de la Asamblea Nacional, en la Contraloría General del Estado (CGE) y en varias otras entidades. Pese a ello, el ahora exgerente de Petroecuador reconoció que al poco tiempo de la incorporación de De la Torre como asesor se dio una mala relación, debido a que, dice Flores, no respetaba los horarios de trabajo y tampoco atendía de “manera cabal” las asignaciones encomendadas.

En el diálogo entre De la Paz y De la Torre también se van explicando otros detalles de por qué se buscaba ubicar a De la Torre en posiciones más altas respecto a la toma de decisiones en Petroecuador y además de otras personas que estarían relacionadas con el reparto de dineros que exigían a Nolimit, por ejemplo, para la liberación del pago de planillas que adeudaba Petroecuador y para el desvanecimiento de glosas en la CGE.

P2: Los manes me dicen es que ven la seriedad, también del compromiso de los pagos y de todo.

P1: Ajá.

P2: Entonces los manes vieron que no fue algo que nosotros no quisimos cumplir sino que también ya hubo esa pendejada de esa empresa de lo que tú me estás diciendo de lo de Panamá y claro ya mañana ya está hecho ese depósito. Te cuento, y eso me entero ahorita, que Santiago también lleva dentro de esta transferencia.

P1: No me digas.

P2: Sí, por eso te digo que hay que sacar, yo también me enteré ahorita.

P1: Yo te saco eso mañana. Sale el primero y después sale el otro y no te preocupes que ya está autorizado. Tranquilo.

P2: Entonces también Santiago lleva de esto. Santiago dice que yo tengo huevos, o sea, que yo soy un verdadero hijue... dentro de Petroecuador y que el Pablo es un inoperante de mierda y que está harto de la hipocresía del Pablo. (El Universo)