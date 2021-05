1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Martes, 11 Mayo 2021

El secretario de Movilidad de Quito, Guillermo Abad, dice que el Municipio no va ceder frente los pedidos de los transportistas; "porque sabemos que no está bien subir la tarifa del pasaje, si el servicio no garantiza los parámetros de calidad".

Además, ratificó que no cederán en la petición de dejar sin efecto el concurso de rutas y frecuencias.

Son 43 parámetros de calidad exigidos por la autoridad; entre ellos, se les solicita implementar sistemas de georreferenciación y rastreo.

Por otro lado, mencionó que la Secretaría de Movilidad presentó una denuncia en la Fiscalía por los actos vandálicos que se registraron en el marco de la suspensión de actividades de los transportistas urbanos.