CNE cumplió con la ceremonia en el Museo del Agua

Martes, 11 Mayo 2021

Nada está dicho en concreto sobre los diálogos para designar a las autoridades legislativas, hoy recibieron sus credenciales los legisladores nacionales.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) entregó las credenciales a los asambleístas nacionales, de Pichincha y a los parlamentarios andinos que resultaron electos el 7 de febrero. En el marco de esta ceremonia, la presidenta del organismo, Diana Atamaint, reiteró que se está coordinando con el equipo del presidente electo, Guillermo Lasso, para que se pueda desarrollar la vacunación contra el Covid-19 en los recintos electores que operaron en febrero y abril. Atamaint manifestó que hay que trabajar en conjunto para que el país supere la crisis sanitaria, por lo que ofreció todo el apoyo y contingente.

En lo electoral, aseguró que el régimen político del país tiene que madurar, por lo que se hace necesario que los desacuerdos programáticos no se conviertan en diferencias personales, que solo así se logrará la paz social.

Destacó el desarrollo de las elecciones 2021 del que, dijo, se tuvo que organizar en un contexto inédito, debido, por una parte, a la crisis social, económica y sanitaria, y, de otro lado, en el marco de un reformado Código de la Democracia que estipula ajuste de plazos para algunas actividades o que obliga a las organizaciones políticas a dar mayor espacio de participación a la mujer.

Manifestó que el éxito de las autoridades electas es el éxito del país y que la ciudadanía depositó en ellos la confianza a través de las urnas. Una ciudadanía, destacó, que acudió a dar su voto a pesar de la pandemia, lo que debe representar un mayor compromiso de las autoridades electas. Informó que un segundo momento del proceso electoral será capacitar a las nuevas dignidades.

Por su parte, Enrique Pita, vicepresidente, añadió que la designación proviene de un proceso transparente, eficiente y legitimado por todos los ejes del sistema electoral, principalmente por la ciudadanía, que acudió a pronunciarse. Agregó que la población espera un trabajo fructífero en beneficio de la sociedad.

Todo listo

Con esta ceremonia casi concluye la entrega de credenciales a los asambleístas electos. Solo falta Manabí, que se retrasó hasta resolver recursos electorales que interpusieron las organizaciones políticas. En esta jurisdicción se tiene previsto entregar mañana el documento a las autoridades designadas.

De esta manera el viernes tendrán que mantener la sesión de instalación de la nueva Asamblea, en medio de la incertidumbre sobre la elección de presidente de esta función del Estado.

Nada está dicho al respecto en una Asamblea en la que ningún bloque tiene los votos suficientes para lograr imponer a un determinado candidato, por lo que se hacen necesarias las alianzas. Hasta el viernes se había trabajado en un acuerdo para que Pachakutik ocupara la presidencia, UNES (correísmo) la primera vicepresidencia y la Izquierda Democrática la segunda vicepresidencia. Un acuerdo que implicaba mantener acercamientos con el correísmo, que tienen el mayor número de legisladores.

Pero desde los otros sectores políticos, especialmente desde Pachakutik, se cuestionó este posible acuerdo. En sendos comunicados oficiales tanto Pachakutik como la Izquierda Democrática salieron a desmentir que existan acuerdos con UNES.

Esta mañana, Salvador Quishpe, asambleísta electo de Pachakutik, cuyo nombre suena para ocupar la Presidencia de la Asamblea, aseguró que el diálogo está abierto y que han puesto en consideración de los demás sectores una agenda programática para armar un frente de unidad en la diversidad, pero que hay temas en los que no se puede ceder. “Asistí a una reunión y el asambleísta Fausto Jarrín (UNES) me dijo que para ellos, por encima de su ideología primero está la libertad de sus compañeros (Jorge Glas y otros). Y nos pedía el respaldo para esa libertad. Nosotros no podemos ceder a esos asuntos”, aseguró Quishpe.

En ese contexto agregó que los diálogos aún se mantienen con todos los sectores, por lo que el tema se resolverá el propio 14 de mayo.