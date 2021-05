1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Martes, 11 Mayo 2021

El Almirante Fernando Donoso ocupará el ministerio de Defensa durante el mandato de Guillermo Lasso.

¿Con qué planes llegará al Ministerio de Defensa?

Después de toda mi vida profesional creo conocer mucho sobre las FF.AA. He tenido buenas posibilidades de actuar con personal de la Fuerzas Aérea y del Ejército. Por consiguiente, creo que me puedo desenvolver sin ningún inconveniente y conocer poco a poco y al detalle los problemas que hay que solucionar en las FF.AA. Como toda institución, las Fuerzas Armadas tiene que ir, con el paso del tiempo, marcando el compás de acuerdo con los cambios de la técnica y de la misma sociedad.

Cuando se conoce su nombre para Ministro de Defensa se comienza a hablar del retorno de la Base de Manta o algo parecido. ¿Es posible?

Para eso solo hay que leer la Constitución. Ahí se prohíbe totalmente la posibilidad de instalación de bases extrajeras en nuestro territorio. Entonces, no creo que haga falta ninguna discusión, porque está muy claro. Por sobre todas las cosas hay que respetar lo que dice la Constitución. Pero eso no quiere decir que no tengamos la posibilidad de firmar convenios, alianzas y una cooperación abierta y mucha más profunda de lo que se tenía hasta ahora sin necesidad de establecer ninguna Base. Ahora la tecnología permite tener el conocimiento amplio de lo que sucede en el mar y en todo nuestro territorio a través de los satélites. Entonces es cuestión de conocer esto y tener una información adecuada, pero pagando, porque eso cuesta.

¿Profundizar las relaciones con los EE.UU.?

No solo con los EE.UU. Estados Unidos es un importante aliado; hay que profundizar las relaciones con Colombia y con Perú. Hay que profundizar las relaciones con todos los países con los cuales se puede establecer una estrategia común aquí en Latinoamérica.

¿En Ecuador se está desbordando el narcotráfico y el crimen organizado?

Para contestar esa pregunta todavía me falta conocer con más profundidad los informes de Inteligencia, pero sí es notorio. Basta ver la cantidad de droga que captura la Policía Nacional, para darnos cuenta que se ha incrementado el tráfico. Eso implica nuevas exigencias, nuevas necesidades para las Fuerzas Armadas y para la Policía.

¿Por eso decía usted la importancia de fortalecer las relaciones con Perú y Colombia, en donde hay una fuerte producción de coca?

Las relaciones, el intercambio de información, el intercambio comercial es muy importante entre los países vecinos, pero enfocándonos en el tema de la seguridad es muy importante el mantener estrechas relaciones con Perú, con Colombia, con Estados Unidos y con cualquier otro país que nos sea adecuado para nuestros intereses.

En el país hay preocupación por lo que pasa con el narcotráfico. En las cárceles hay grupos identificados con carteles mexicanos. ¿Qué le dice al país?

Nosotros hemos sido nombrados muy generosamente por el presidente electo Guillermo Lasso, como Ministro de Defensa, y como tal existe una hoja de ruta a seguir en el Ministerio. Esta hoja de ruta está basada en la Constitución y las leyes y yo he acostumbrado en mi vida a respetar la Constitución, las leyes y reglamentos. Esa es la única forma de salir bien de cualquier eventualidad negativa que se pueda presentar. Y en el caso este que usted me pregunta, pues tendremos que revisar la información, la Inteligencia que se tiene, los medios con los que contamos y habrá que hacer alguna pequeña o gran reorganización. Todo depende de cómo encontremos la situación.

En otro tema, hace cuatro días la Corte Constitucional (CC) declaró la inconstitucionalidaddel reglamento del Uso Progresivo, Racional y Diferenciado de laFuerza. ¿Qué criterio tiene usted sobre esa figura del uso progresivo de la fuerza?

Ese es uno de los temas que debemos tratar en los primeros días en que estemos hecho cargo del Ministerio. A mi parecer, muy a priori, porque no tengo a fondo el conocimiento de lo que expresó la CC, creo que se debe revisar ese reglamento y ver en qué forma deberíamos actuar para que se tome en cuenta lo que se pide ahí. Si no tenemos nada que regule el uso progresivo de la fuerza corremos el riesgo de que haya excesos en cualquier momento. En cambio, si se tiene un reglamento muy bien definido y muy bien delineado creo que sería mucho mejor para todos. Con esto, las FF.AA. y la Policía sabrían cómo actuar en determinados casos.

¿Qué les dice a aquellos que han realizado observaciones a su nombramiento como Ministro de Defensa?

No sé qué motivos hayan puesto para hacer observaciones a mi nombramiento, porque he recibido cientos, por no decir miles, de felicitaciones y deseos de éxito en mis funciones. Siempre debe haber a alguien a quien no le gusta mi forma de ser y mi forma de proceder. Sin embargo, me respalda toda una vida en la que me he desempeñado como piloto de la aviación naval, como comandante de buques, de unidades, miembro de Estados Mayores y ocupando los puestos más altos dentro de la Armada de Ecuador. Luego, en la vida civil, igualmente. No me preocupa lo que puede decir la gente. Tengo la cara limpia y la conciencia tranquila y cualquier cosa que me digan tienen que demostrarlo. Tienen que decirlo con pruebas, no solamente emitiendo comentarios antojadizos, que se pueden transformar en calumnias.

Qué le dice usted al exagregado Naval del Ecuador en el Reino Unido, capitán Rogelio Viteri Ungarretti, quien en la época en la que usted era comandante general de la Marina denunció un presunto sobreprecio y otras irregularidades en la contratación de reaseguros para la flota de aviones de las Fuerzas Armadas.

Del capitán Rogelio Viteri tuve una experiencia nada agradable con su proceder. Desapareció de las filas de la Armada. No he vuelto a saber de él ni me preocupa su existencia. Así que no tengo nada que decir al respecto.

Tras esa denuncia, Viteri tuvo que buscar asilo en el Reino Unido y usted tuvo que salir del comando general de la Marina.

La denuncia del señor Viteri no se probó. Esa denuncia fue cambiando poco a poco de un sobreprecio de USD 4 millones en los seguros. Después cambió a mal uso de bienes y finalmente terminó en abandono de la plaza sin permiso.

Viteri dice que los jefes de Estado Mayor de la Marina, FAE y Ejército de ese entonces viajaron al Reino Unido para negociar los reaseguros, pero que lo hicieron con sus familiares. Indica que por eso denunció el caso, pero que no fue escuchado por los comandantes de ese momento.

El juez les dio la libertad total a los miembros del Estado Mayor, que fueron los acusados. Yo no fui acusado. Yo no fui parte de ese problema. Están ahí haciendo ver las cosas de forma diferente. Yo era Comandante General del Marina y los que se fueron a Londres eran los Jefes de Estado Mayor. Ellos salieron totalmente indemnes. No les acusaron de nada y el juez lo único que hizo fue poner una notita adicional en la sentencia diciendo que la denuncia no se consideraba ni temeraria ni maliciosa y que por consiguiente no hubo cómo seguir un juicio respectivo. Eso es todo. Pero yo no tengo nada que ver en ese tema. Cuando se armó todo ese lío, la prensa y los medios atacaron al alto mando y por delicadeza con el presidente Gustavo Noboa di un paso al costado, para que nombre un nuevo comandante, para que se calmen las aguas. Eso fue lo que pasó. Ahí me fui. Ahí también se fue el entonces comandante de la FAE y del Ejército. Dimos un paso al costado para que las cosas se tranquilicen. Por eso yo tengo el respeto y la consideración de toda la gente que me ha seguido después en las FF.AA., especialmente en la Marina.

¿Le preocupa que este caso le afecte en el Ministerio de Defensa?

Absolutamente, no me ha preocupado nada. Eso pasó más de 21 años. Ya no tiene nada que ver, no significa nada. Nunca fui siquiera mencionada en eso.

Fuente: El Comercio