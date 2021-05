La Hora de Quito

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Lunes, 10 Mayo 2021

Guadalupe Llori, exprefecta de Orellana y asambleísta electa por Pachakutik, habló con La Hora sobre los compromisos que deberá cumplir su partido para asegurar su espacio de poder.

“No he confirmado una alianza con UNES”.

“Es urgente y necesario despolarizar al país y lograr consensos”.

“Como PK consideramos que nos corresponde liderar al menos cinco de 15 comisiones”.

Es la segunda candidata del movimiento indígena para ocupar la presidencia de la Asamblea Nacional. Su posición, al igual que la de Salvador Quishpe como primera opción de Pachakutik (PK), dependerá de los acuerdos con otros bloques legislativos; sin embargo, existen puntos sensibles que para Guadalupe Llori no son negociables.

Guadalupe fue una de las 23 personas detenidas en Dayuma (Orellana), acusadas de terrorismo, sabotaje y hasta peculado, tras un paro petrolero. El 8 de diciembre de 2008, con Rafael Correa en la Presidencia de la República, militares y policías allanaron su domicilio para aprehender y trasladarla a Quito, en donde fue encarcelada.

Entonces era Prefecta de Orellana. Luego de nueve meses y 15 días en prisión, la “Mama Lucha criolla” -como la llamó despectivamente Correa-, fue absuelta. Perdió su cargo, pero recuperó su libertad.

Trece años después, Llori fue electa asambleísta en las elecciones generales de 2021, como parte del brazo político del movimiento indígena.

Con estos antecedentes, ¿confiaría en un acuerdo o alianza con el correísmo?

En Pachakutik las decisiones se toman en bloque, con unidad. Es urgente y necesario despolarizar al país y lograr consensos. Con este objetivo nombramos una comisión para que en representación del bloque dialogue con otras organizaciones políticas. Personalmente, no quiero ningún acuerdo con el correísmo. No consiento una alianza con la UNES.

¿Quiénes conforman la comisión negociadora?

Salvador Quishpe, Rafael Lucero, Marlon Santi y Darwin Pereira. Ellos han conversado con todos los bloques políticos para llegar a consensos, pero la única alianza en firme y que es pública se concretó con la Izquierda Democrática (ID).

¿Por qué usted no es parte de esa comisión?

Estaba muy delicada de salud. Fue muy difícil para mí viajar y pedí no ser parte.

¿En qué escenario podría Llori ser la candidata de PK para presidir la Asamblea?

En caso de agotar los diálogos por la candidatura de Salvador Quishpe o que él mismo desista de su candidatura. Salvador fue la opción del bloque y de la organización, fue electo por mayoría en el movimiento indígena.

¿Pachakutik tiene los votos para presidir la Asamblea?

Está por verse. Las conversaciones continuaron las últimas semanas y se presentó un informe el viernes 7 de mayo, quizás se definan las cosas con mayor certeza este lunes, 10 de mayo.

¿El correísmo pidió amnistías o indultos para respaldar a Quishpe?

Dentro de los acuerdos no reza ni la amnistía ni los indultos para personas con sentencia, eso no consta en los acuerdos de PK. Eso no es negociable.

¿Qué busca el correísmo?

Nos han pedido apoyar a Pierina Correa para presidenta de la Asamblea Nacional. Pachakutik dijo que no. Luego propusieron a Sofía Espín; Pachakutik también dijo que no. La UNES no apoya ni a Salvador Quishpe, ni a mí.

¿En qué condiciones Pachakutik formaría una alianza con la UNES?

Somos un movimiento que se maneja de forma orgánica. Yo no podría aceptar una alianza con el correísmo. Usted sabe lo que hemos vivido, la persecución, la cárcel. El sufrimiento y dolor de mi familia y de mi pueblo me impiden aceptar un acuerdo con la UNES, pero la mayoría es la que manda. Aun así, yo no quisiera ese acuerdo.

Está visto, entonces, que un acuerdo con el correísmo fraccionaria a Pachakutik.

Se dice al interior de Pachakutik que si hacemos acuerdos con la derecha (CREO-PSC) unos ocho asambleístas se irían y si hacemos alianza con la UNES se irían otros cuatro, entre ellos podría estar yo. Esto es solo un ejemplo. Siempre podremos votar en contra de una u otra alianza, sin que eso implique dejar la organización.

¿Pondrían en riesgo su alianza con la ID por un acuerdo con la UNES?

Después de la alianza Minka, la Izquierda Democrática estuvo presente en algunos diálogos de manera conjunta. Tanto la ID como PK.

¿En las reuniones de PK con la UNES también participó la ID?

Así es. En algunas reuniones nos han comunicado que han participado la ID y PK con la finalidad de conversar con algunos bloques.

¿Me está confirmando que la ID se ha reunido con la UNES para llegar a algún acuerdo?

No. Desconozco esos detalles. A veces nos enteramos por los medios de comunicación.

Causaron revuelo sus declaraciones, respecto a una supuesta alianza con el correísmo…

No he confirmado una alianza con la UNES. Hablando de los posibles acuerdos yo puse como ejemplo que, en última instancia, una tercera opción de candidatura en PK para la presidencia legislativa podría llevar a un consenso.

¿Y el reparto de las comisiones legislativas?

En los diálogos, muchos compañeros manifestaron su interés en diferentes comisiones de acuerdo a su profesión. Se habla de las comisiones de Justicia, Fiscalización, Participación Ciudadana, Biodiversidad. Como PK consideramos que nos corresponde liderar al menos cinco de 15 comisiones. (LGP)



Fuente: La Hora