Detalles Publicado el Domingo, 18 Abril 2021

Durante sus 46 años de vida profesional, Cedatos ha realizado 36 exit poll o también conocidos como sondeos a boca de urna y en ninguno ha fallado la tendencia, asegura su presidente ejecutivo, Ángel Polibio Córdova. Solo en la segunda vuelta de las elecciones generales del 2017, en la que Guillermo Lasso y Lenín Moreno eran los finalistas, los datos de la firma no se acercaron a los que dio el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Las cifras oficiales, que se conocieron luego del llamado apagón informático, dieron como ganador a Moreno con el 51,15% frente a Lasso con 48,85%. Y Cedatos registraba otra tendencia, Lasso con 53,02% y Moreno con 46,98%. Córdova afirma que en esa elección hubo infiltrados de la entonces Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain) en las oficinas de Cedatos.

Son más de 40 años que realizan este ejercicio de desarrollo de metodologías y acertando en la tendencia. Entonces, ¿qué pasó en 2017?

Hemos hecho 36 exit poll y en ningún caso hemos tenido datos contrarios a los resultados. En ningún caso con niveles de error más allá del 2%. En las dos últimas elecciones, 2017 y 2021, marcan una situación importante. En el 2017 en la primera vuelta nuestros datos dan al señor Moreno 39,4%, no llegaba al 40% que necesitaba para poder ser presidente en primera vuelta. Y el CNE dio el dato de 39,36%, o sea fueron cuatro centésimas. En la segunda vuelta, el 2 de abril de 2017, nosotros dimos los resultados que son muy similares a los que se registraron de este 11 de abril (de 2021), con Lasso con el 53% frente a 47% de Moreno. Pero antes de las 18:30 se fue el sistema y no hubo hasta cerca de las 20:00 y regresó con los datos diferentes (Moreno: 51,15% y Lasso: 48,85%).

¿Por qué hubo ese contraste en las cifras?

Ese año durante la segunda vuelta, antes del día de las elecciones (de 2017), nos dimos cuenta de que teníamos infiltrados que revisaban los datos, pero lograron tener un dato que la (entonces) vicepresidenta de la Asamblea nacional, Rosana Alvarado, lo utilizó cuando el Senain (manejaba) Dato Certero (según investigaciones). Inmediatamente nos dimos cuenta de que eran los resultados de los infiltrados que había tenido Senain de nuestro personal. El 7 de abril se dio un allanamiento nunca observado para profesionales, eran cientos de policías encapuchados, estaban funcionarios públicos. (...) Yo tuve que salir urgentemente para atender la salud de mi esposa en Estados Unidos y estando en el exterior pusieron la prohibición de salida del país. (...) Tomé la decisión de volver a las 48 horas de lo que se dictó la orden de prisión. Y presentamos toda la información, expuse ante las autoridades (...) se demoraron varios meses y llegaron a la conclusión de que nuestros datos eran los correctos. Una semana después Moreno se presentó en cadena nacional y dijo que él no acepta el dictamen. (Finalmente) en el dictamen dejaron constancia de que hubo un rompimiento constitucional porque se había violado la privacidad y el respeto que merecen las personas y las instituciones.

¿Cree que hubo fraude en el 2017?

Quiero decirle en forma concreta que en la exit poll o encuesta de boca de urna del 2 de abril de 2017 Cedatos no se equivocó. Recuerde que meses más tarde el entonces presidente (Rafael) Correa condecoró a Juan Pablo Pozo (expresidente del CNE).

En las elecciones de 2021 fueron casi exacto los porcentajes, ¿cuál es la diferencia con el anterior proceso electoral?

Creo que se impuso la democracia, la voluntad popular. Creo que las autoridades del CNE comprendieron lo que decía la población a través de nuestras encuestas. Yo nunca dejé de publicar lo que la población manifestaba. Mas del 90% nos decía que sí irán a votar y que lo hacen con el objetivo de que en Ecuador se produzca un cambio. Yo creo que la presidenta del CNE y sus vocales llegaron a cumplir con esa exigencia del pueblo.

¿Días antes de las elecciones de 2021, se mostraba o no una tendencia?

Las encuestas de seguimiento durante toda la semana anterior nosotros observábamos que el ganador era Lasso y el 30 de marzo que publicamos los datos el 1 de abril, ya el dato nuestro era 52% Lasso, 48% Andrés Arauz y a lo largo de esa semana se fue ratificando ese resultado que culminó con el que se registró el 11 de abril.

¿Ha recibido amenazas?

Hemos sido objeto de una persecución, he estado amenazado como no tiene idea. Ya tengo en los cuatro años una amenaza permanente y en estas elecciones. La semana anterior hay un grupo que se llama Tiro certero, suena el teléfono enseguida se borra el número, me insultan como no tienen idea. (Y me dicen) Esta vez no fallaremos el momento que das el dato tendrás el tiro, eso dicen. El domingo tuve que ir acompañado con la Policía a las 22:00 a mi casa y (están) amenazados mis hijos, mi familia. La vida que me ha tocado vivirla yo creo que el Ecuador no tiene idea, pero no importa.

Gestión de Lenín Moreno

En cuanto a cifras, ¿cómo cierra la gestión el presidente Lenín Moreno?

El dato de las dos semanas anteriores estaba con 4% de credibilidad y 6% de aprobación de su gestión. La próxima semana habrá datos actualizados.

En los 42 años que lleva Cedatos, ¿qué mandatario tiene las cifras más bajas en aprobación?

Definitivamente (Moreno) es el presidente que durante los últimos años ha tenido la más baja credibilidad y nivel de aprobación. Jamil Mahuad tuvo 6%, 7% y Abdalá Bucaram casi lo mismo.

Labor de encuestadores

¿Cómo ha sido la labor de los encuestadores en pandemia?

Durante los meses de abril y mayo de 2020 tuvimos que hacer encuestas virtuales por teléfono, estábamos impedidos de hacerlas cara a cara y desde agosto pudimos volver porque los resultados telefónicos no son al 100% (...) porque tiene que ser una entrevista probabilística de tal manera que la persona sea seleccionada y sea parte de acuerdo al nivel socioeconómico, edad, género, al área urbana y rural y telefónicamente no se pueden tener resultados dentro del margen de error lo más bajo posible.

¿Cuántas personas participaron?

Quiero agradecer a más de 2.000 personas que han trabajado en Cedatos haciendo estudios directamente cara a cara, no han dejado provincia alguna sin dejarla fuera del estudio. Estas personas están muy bien capacitadas. Son los verdaderos soldados de la democracia, los que han trabajado en campo y en oficinas nuestras.

¿Cómo se financia Cedatos?

Los suscriptores de nuestros estudios. Nosotros tenemos un estudio mensual en donde se hace una evaluación del Gobierno, de la Asamblea nacional, alcaldías, prefecturas y organizaciones empresariales. Todos los suscriptores nos permiten trabajar y tener los recursos. (El Universo)