Detalles Publicado el Viernes, 16 Abril 2021

Las bases del movimiento de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) preparan a sus candidatos para ocupar la presidencia por un periodo de tres años.

El 1, 2 y 3 de mayo, la Conaie instalará su séptimo congreso nacional, en el que participarán sus tres filiales nacionales, federaciones y bases provinciales, para, entre otros temas, renovar a su presidente.

El actual, Jaime Vargas Vargas, se encuentra prorrogado en funciones, pues su mandato concluía en septiembre del 2020. La presencia de la pandemia impidió la renovación.

Los perfiles para remplazarlo empiezan a afinarse desde las organizaciones de base.

La Conaie, con 34 años de existencia, agrupa a las regionales de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía (Confeniae), la Ecuarunari y la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Costa (Conaice).

Esta última postuló a un candidato: Javier Aguavil, actual presidente de la organización y dirigente tsáchila.

La Conaice, que integra a las nacionalidades awá, épera, tsáchila, pukro, chachi, manta, wuancabilca, en una resolución del 6 de abril, había resuelto proclamar como su candidato a presidente o vicepresidente de la Conaie a Aguavil, para que sea “parte de la era del cambio”.

Desde otras agrupaciones también hay propuestas. El pueblo kichwa de Otavalo (Imbabura) tiene una candidata: Rocío Cachimuel, quien presidió la Federación Indígena Campesina de Imbabura, entre el 2012 y 2019.

Este domingo, los cuatro pueblos de la Sierra norte prevén instalar una asamblea para presentar a sus candidatos y designar al “mejor perfil”, para postularlo a la Ecuarunari.

Aún no se conoce al postulante de la Confeniae, que actualmente está liderada por Marlon Vargas.

Otros rostros que se piensan para dirigir al colectivo son el de Yaku Pérez, quien participó como candidato a la Presidencia de la República en la primera vuelta del 7 de febrero y que años atrás presidió la Ecuarunari.

También se habla de la posible candidatura de Leonidas Iza, presidente del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi, en donde a propósito se realizará este congreso.

Cecilia Velasque, subcoordinadora de Pachakutik (PK), brazo electoral de la Conaie, planteó que debería ser una mujer quien gobierne.

“Las mujeres indígenas nos hemos organizado y queremos participar con voz y voto en las decisiones de la organización, ojalá podamos contar con una presidenta de la Conaie”, expresó Velasque, en una rueda de prensa del 6 de abril.

Sin embargo, este congreso no solo estará marcado por definir a sus dirigentes, sino también por hacer una “limpieza” interna, como consecuencia de las elecciones nacionales del 2021.

Pérez sentenció el 6 de abril que este encuentro será el preludio para “organizar una limpieza” de quienes “traicionaron” el proyecto indígena, tomando posturas electorales.

El consejo de gobierno de la Conaie anunció el 7 de abril, que se hará una evaluación a todos sus miembros.

Esa evaluación empezará por el líder saliente: Jaime Vargas. El 3 de abril oficializó su apoyo al candidato presidencial del correísmo, Andrés Arauz, y aseguró en un mitin político en Sucumbíos que el “movimiento indígena” respaldaba sus propuestas.

Esto, pese a que él mismo lideró un congreso ampliado del 10 de marzo, en el que la Conaie resolvió empujar el voto nulo para la segunda vuelta del 11 de abril.

El expresidente Rafael Correa celebró el apoyo del dirigente en Twitter, pero después de la derrota reprochó que el apoyo de Vargas a Arauz “no les dio ni medio voto”, pero sí perdieron muchos. Dijo que no lo conocía y lo tildó de “violento” por su participación en las protestas de octubre del 2019.

Correa también se refirió a Iza y creía que los apoyaría, y que se sintió “mal” cuando promovió el voto nulo.

En la Conaie no se ha mencionado a Iza para posibles sanciones, pero sí a Vargas.

Yaku Pérez advirtió que Correa intentará entrometerse en sus elecciones internas, “y no será sorpresa que aparezca un candidato correísta que quiera meterse, pero no podrá. No le servirá hacer alianzas con las escorias, porque son parte de las escorias”, zanjó. (El Universo)