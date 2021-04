1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Jueves, 15 Abril 2021

La interpelación aún desarrolla en el Pleno de la Asamblea, por supuesto incumplimiento de funciones. Una modalidad se estrenó para este proceso.

En el Pleno de la Asamblea inició el juicio político en contra del ministro del Trabajo, Andrés Isch, por incumplimiento de funciones, según las interpelantes correístas Marcela Holguín y Marcela Aguiñaga.

Este juicio político es el primero en el que se aplica la nueva modalidad contemplada en la reforma a la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Es decir, primero intervienen los asambleístas proponentes del proceso y luego ejerce su derecho a la defensa el funcionario convocado. En la anterior normativa, era al revés.

Holguín manifestó que este es un juicio de los trabajadores del país, a quienes se les vulneraron sus derechos laborales durante la pandemia. Agregó que el país no está mejor que antes, que no hay tal activación del empleo, como afirma el Gobierno, y que la Ley de Apoyo Humanitario fue una herramienta con la que se perjudicó a los trabajadores, ya que generó despidos masivos sin indemnizaciones. Cuestionó también que, en medio de la crisis por la pandemia, el Régimen haya decidido mantener congelado el salario básico. “No censurar al Ministro es dejar en la impunidad a quien perjudico a miles de trabajadores”, dijo. Aguiñaga no intervino en esta ocasión.

El interpelado

Por su parte, Isch dijo que ha acudido a presentar informes cada vez que alguna instancia de la Asamblea le ha convocado. Dijo que las causales expuestas por las interpelantes carecen de fundamento y que habrá que conocer qué motivos reales tiene su pedido de censura y destitución.

Explicó cuál fue la situación del país y del Ministerio cuando asumió el cargo, en plena pandemia por efectos del coronavirus, lo que complicó la situación sanitaria, y generó una crisis humanitaria. El Ministro dijo que salir de la crisis era responsabilidad de todos, por lo que se enfocó en una política pública técnica, dejando de lado lo electoral.

Descartó haberse arrogado funciones con relación a la Ley Humanitaria, y dijo que la terminación de contratos laborales por fuerza mayor está contemplada en normativa anterior, que se aplicó en diferentes hechos que se han dado en el país, como el terremoto de 2016. Isch dijo que Holguín menciona esta normativa para intentar censurarlo, ya que los despidos fueron noticias durante la etapa fuerte de la pandemia. “La interpelante intenta confundir a la Asamblea”, manifestó.

El Ministro mantenía su intervención hasta el cierre de esta nota.