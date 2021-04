1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Jueves, 15 Abril 2021

Petroecuador ofrecerá todas las facilidades necesarias para recabar cualquier tipo de información que solicite la Fiscalía General del Estado, como parte de los procesos de investigación de la institución de justicia, por los actos de corrupción relacionados con la empresa pública. Así lo informó el Gerente General, Gonzalo Maldonado, tras un oficio enviado este 14 de abril a la Fiscal General del Estado, Diana Salazar, en el cual reitera la “predisposición que existe por parte de la actual administración de la estatal petrolera para el esclarecimiento de cualquier hecho que sea presumible del cometimiento de un delito”.

“He dispuesto a todo funcionarios y autoridades de EP Petroecuador que brinden las facilidades necesarias, para con total transparencia, recabar información que sea de utilidad en estos procesos. Las puertas de esta empresa están abiertas, por ello pongo a su disposición, así como de todo el equipo encargado de las investigaciones pertinentes, la información, documentos y cualquier otro elemento necesario para esclarecer estos hechos que afectan a la Empresa”, señaló.

Así mismo, el Titular de EP Petroecuador solicitó una reunión de trabajo con la Fiscal General para fortalecer los lazos de cooperación institucional. La fecha estaría por definirse, una vez que se reciba la respuesta al oficio.

Es importante destacar que como parte de la defensa penal en los presuntos casos de corrupción dados a conocer públicamente por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de Norteamérica, así como los generados en el país, la petrolera ha presentado las denuncias correspondientes, con la finalidad de proteger los intereses institucionales y del país.

Entre los principales casos están: Vitol Inc., Gunvor, Marcelo Reyes, Armengol Cevallos, José Cisneros Alarcón, destrucción de archivos del Directorio de la ex Petroamazonas, proceso de contratación de emergencia de las Pólizas de Todo Riesgo Petrolero y Responsabilidad Civil Marítima y No Marítima.