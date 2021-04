1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Miércoles, 14 Abril 2021

El presidente de la República, Lenín Moreno, aseguró el miércoles 14 de abril que el país vive un retorno pacífico a una democracia plena y verdadera con el respeto de las libertades individuales y el desmonte de estructuras orientadas a la perpetuación en el poder de fuerzas políticas extremistas y la opacidad gubernamental. Así el mandatario explicó la coyuntura por la que atraviesa Ecuador en un diálogo con el canal internacional NTN24.

El líder ecuatoriano analizó los hitos de su gestión y destacó los esfuerzos de su administración para recuperar la institucionalidad democrática, a través de la política de diálogo nacional y la consulta popular de 2018, lo que ha permitido, con el apoyo de los ciudadanos, introducir reformas como la prohibición de la reelección indefinida, el bloqueo a la participación política de los ciudadanos condenados por actos de corrupción, el freno de la intromisión política de los organismos judiciales y de control y el respeto de la libertad de expresión.

“Es el pueblo ecuatoriano el que exigía, antes de mi elección, que se respeten sus derechos humanos y su libertad de expresión”, dijo.

En la entrevista con la periodista Andrea Bernal, el presidente Moreno declaró que, de no mediar estas reformas y la vocación democrática del pueblo ecuatoriano, que se ratificó el domingo con la elección de nuevo mandatario, el país corría el riesgo de “convertirse en otro estado autocrático, otro estado narco-delincuencial como lo es Venezuela, lastimosamente (…). Hacía allá caminábamos”, dijo y aclaró que no cree en los mesianismos pues “nadie salva a un país, son las naciones, sus ciudadanos los que salvan. Es posible que los líderes aceleren los procesos, pero no son quienes los determinan los mismo, son los ciudadanos.”

Cuatro años después de gobernar Ecuador, Lenín Moreno dijo que, de lo que aún se arrepiente fue haber aceptado la candidatura para terciar por la Presidencia de la República, en las elecciones de 2017, con Alianza PAIS.

En entrevista con NTN24, Moreno dijo que aceptó, “ante la insistencia del expresidente (Rafael Correa), quien me pintó un panorama extraordinario, lastimosamente cedí”.

Sin embargo, dijo que, una vez que asumió el cargo, “me tocó tomar la rienda y los arrepentimientos quedan para el pasado. De ahí a sembrar el futuro”.

Durante la entrevista, el primer Mandatario agradeció al pueblo ecuatoriano: “por haberme permitido servirlos y ser el líder de este retorno a la democracia plena y verdadera”.

En cuanto a la transición presidencial expresó que será un proceso ordenado y transparente. Moreno informó que el lunes mantendrá un encuentro con el presidente electo, Guillermo Lasso, en el Palacio de Carondelet.

Ambas partes han designado al equipo de transición, y desde el actual Gobierno, el intercambio de información estará liderado por Andrés Isch, ministro del Trabajo, y Jorge Wated, secretario general del Gabinete, para facilitar la ascensión y ejercicio del poder a partir del 24 de mayo. “Hay buenas condiciones para salir adelante, reactivar la economía y continuar con el programa de vacunación que permitirá que los ecuatorianos vuelvan a trabajar y que todos nos encaminemos por el sendero del desarrollo”, puntualizó Moreno.

Respecto del proceso de vacunación contra la COVID-19, el presidente Moreno recordó que el Gobierno ha hecho negociaciones con varias casas farmacéuticas como: Pfyzer, Covax, Moderna, AztraZeneca, Sinovac, entre otras, para adquirir las vacunas para la población.

El presidente resaltó que “al momento se aplican alrededor de 35.000 vacunas diarias y esperamos contar, para cuando llegue la segunda remesa de Sinovac con aproximadamente 50.000 o 60.000 vacunas diarias para poder entregar el proceso de vacunación encaminado”, informó.

En lo referente al campo social manifestó que la prioridad fue precautelar el bienestar del ser humano, aspecto que se evidencia en haber implementado la red de protección social más grande la historia del país.

“Triplicamos los bonos con relación al gobierno anterior, esto se vio también en la pandemia en donde se atendió a la gente más vulnerable (…). La Misión Manuela Espejo - referente mundial- siguió esa tarea de velar por personas con discapacidad”, expresó.

En este sentido, el Primer Mandatario indicó que el Plan Toda Una Vida fue el programa bandera del Gobierno a través del cual – a pesar de las circunstancias adversas- permitió atender al ser humano desde el periodo de la concepción hasta la vejez.

En el caso de jóvenes se los impulsó para que estudien en la universidad con la libertad de decidir la carrera que ellos desean; mientras tanto, a la población en general se “devolvió la dignidad” por medio de empleo y vivienda; esto, como resultado de iniciativas como “Casa para Todos, Mis Mejores años y Médico del Barrio” En materia de relaciones comerciales con otros países del mundo dijo que se han refrescado las relaciones bilaterales en beneficio de la nación.

“Hemos abandonado criterios ideológicos y hemos generado con los presidentes de América del Sur el Prosur, mecanismo de integración que significa progresismo para América Latina”, indicó.