1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Lunes, 12 Abril 2021

El presidente electo de Ecuador, Guillermo Lasso, anunció este lunes 12 de abril, que Iván Correa Calderón y Juan Carlos Holguín serán los encargados de encaminar el proceso de transición con la administración saliente. “Poco a poco informaré cómo estará integrado el Gabinete”.

Lasso brindó una rueda de prensa este lunes 12 de abril, en Quito, una vez que los resultados del escrutinio demuestran que el candidato por CREO obtiene el 52,40% y Andrés Arauz el 47,60%, de un 99,37% de actas escrutadas.

"Decidí venir en este primer día a la ciudad de Quito, donde nació mi padre, para agradecer a los quiteños, a la provincia de Pichincha, a la Sierra, y a los pueblos y nacionalidades que nos dieron su apoyo en este triunfo que es de todos los ecuatorianos", apuntó.

Desde Quito, extendió su mano y aseguró que las puertas están abiertas para todos los ecuatorianos, sin excepción. "Tenemos una gran responsabilidad: lograr la prosperidad de las familias. Es un honor tener la oportunidad de servirles".

Eliminar el Senescyt

Por otro lado, ratificó algunas de sus propuestas de campaña. Entre ellas, eliminar la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT).

Informó que presentará, a la brevedad posible, un de reforma la Ley de Educación Superior para eliminar la SENESCYT. “Eliminaremos aquel monopolio estatal que mata los sueños de los estudiantes”.

Dicho documento, está “muy avanzado” y que permitirá que cada estudiante de bachillerato aplique a la universidad que quiera.

Explicó que la idea es dotar de mayor autonomía a los centros de educación superior, para que puedan crear carreras, abrir sedes e implementar modalidades de educación en línea “sin pedirle permiso al Gobierno”.

Ley de Comunicación y venta de medios públicos

Anunció que venderá los medios de comunicación públicos incautados, a través de subastas públicas.

El próximo primer mandatario confirmó, además, que impulsará una reforma constitucional, para eliminar la disposición que prohibe que la participación en el control del capital, la inversión o el patrimonio de los medios de comunicación social, a entidades o grupos financieros.

Según Lasso, eliminar este artículo dará una mayor participación en una subasta pública de estos medios.

Consulta Popular para eliminar el Cpccs

También anunció su rechazo al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), por lo que impulsará su eliminación.

“Lo he dicho públicamente que el CPCCS no tiene razón de existir, una democracia liberal está compuesta por tres poderes fundamentales, y el CPCCS fue en el Gobierno anterior la piedra angular para el abuso del poder, y como no es mi interés, mi compromiso será llamar a consulta popular para eliminar el CPCCS”, acotó.

En otro punto, reiteró que no tiene una lista para “perseguir a personas” y enfatizó que creará una Comisión internacional, junto con la ONU, para la lucha contra la corrupción, que apoyará a la justicia, a la Fiscalía y no formará parte del Ejecutivo.

Apoyo a los venezolanos

Apuntó que regularizará a los migrantes venezolanos que huyen de la crisis económica en su país, tras alzarse con la victoria en el balotaje la víspera.

"Promoveré desde mi gobierno la regularización más amplia de aquellos venezolanos que están en Ecuador", dijo.

Al ser consultado sobre su posición sobre el gobierno de Venezuela, Lasso se limitó a “ratificar” sus “convicciones democráticas”, para terminar con la “penosa migración de hermanos venezolanos en todo el mundo”.

En contra del mandatario Nicolás Maduro, Lasso dijo que invitará a su ceremonia de investidura el próximo 24 de mayo al líder opositor Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por medio centenar de países. (JR)