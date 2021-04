1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Domingo, 11 Abril 2021

“Minka por la Justicia Social y la Libertad” es el nombre que se perfila para el bloque legislativo que aspiran a integrar la Izquierda Democrática y el movimiento Pachakutik, en el próximo periodo legislativo, que sumados llegan a 45 asambleístas.

Pero este sector político pretende superar los 50 legisladores en la nueva Asamblea Nacional, para lo cual esperan traer a sus filas a varios independientes con base en una agenda programática que contiene cuatro ejes, desarrollada en 25 puntos, y que para su cumplimiento necesita crear, revisar y modificar al menos 38 leyes.

La agenda, según la primera reunión que mantuvieron las dos organizaciones políticas, permitirá al pueblo ecuatoriano salir de la crisis y mirar con esperanza el futuro nacional. Este espacio de cohesión política procurará el equilibrio, la integración y la reconciliación social de un país dividido; será una alianza efectiva, eficiente y responsable, según esboza el documento que será aprobado el próximo martes cuando se prevé la segunda reunión del grupo.

Los cuatro ejes de la acción legislativa comprenden Economía y Producción; Educación y Salud; Ecología y Derechos Humanos; y, Ética y Transparencia. Alrededor de ellos incluyen temáticas sobre producción, sector financiero, trabajo, seguridad social, educación, salud, ecología, derechos humanos, ética y transparencia.

Los temas incluidos en este borrador de agenda serán depurados por una comisión técnica de las dos organizaciones y presentados en la próxima reunión, en la que incluso se pueden incluir nuevas temáticas.

Eckenner Recalde, coordinador de la bancada de la Izquierda Democrática, reveló que en la próxima sesión se espera aprobar el documento y consagrar la integración de la bancada, donde se espera sumar a al menos nueve asambleístas del sector de independientes.

Pero en esa reunión se hablará también sobre precandidaturas a la presidencia y vicepresidencias de la Asamblea Nacional para el nuevo periodo legislativo, y para ello, dijo Recalde, se tiene que discutir y tomar una decisión en conjunto. Es muy temprano hablar de nombres, pero cada organización presentará sus precandidatos y la decisión se tomará por votación. En la Izquierda Democrática existe la precandidatura de la asambleísta nacional Wilma Andrade a presidir el Parlamento.

El movimiento Pachakutik designó en esta semana al legislador nacional electo Salvador Quishpe como primera opción a ocupar la presidencia de la legislatura, así como el nombre de Guadalupe Llori, representante de Orellana, como posible vicepresidenta.

Darwin Pereira, coordinador encargado de la bancada de Pachakutik, comentó que el trabajo de la comisión técnica sobre el documento de la agenda avanza y que el martes se conocerán los temas definitivos que entrarán a aprobación.

También coincidió con Recalde al señalar que esperan incorporar al grupo de independientes, pero que todo dependerá de los resultados de las elecciones de este domingo 11 de abril, no obstante existe la predisposición de buscar la unidad y fortalecer el bloque progresista.

Entre los temas de la agenda programática se incluyen también líneas rojas que no respaldarán, como la no privatización de las empresas públicas relacionadas con sectores estratégicos; no a una Asamblea Constituyente; no a la privatización del sistema nacional de salud; no a la venta del Banco del Pacífico ni a la privatización de la banca pública, entre otros.

Pero existen contenidos que este grupo de legisladores aspira a respaldar como el fortalecimiento del sector agrícola; fortalecimiento del emprendimiento; democratizar el acceso al crédito y la inversión productiva; derogar la Ley de Apoyo Humanitario; fortalecer el sistema de seguridad social; garantizar el libre acceso a las universidades; determinar el servicio de internet como servicio público; salir paulatinamente del modelo extractivista; impedir futuros contratos petroleros y mineros; impedir indultos de parte de la Presidencia de la República para personas sentenciadas por delitos relacionados con corrupción; y, presentar un juicio político al pleno del Consejo Nacional Electoral y al Tribunal Contencioso Electoral, entre otros.

Los ejes de la agenda programática

1. Economía y Producción

Sector productivo

Fortalecimiento del sector agrícola, incentivar la agricultura familiar y campesina, agroindustria, agroexportación, ganadería, acuacultura y pesca.

Incentivo y fortalecimiento del emprendimiento en todos los ámbitos, con simplificación y digitalización de trámites, levantamiento de aranceles a bienes de capital, acceso a tecnología, fomento de encadenamientos productivos, acceso al crédito y apoyo gubernamental para la apertura de mercados externos.

Sector financiero

Democratizar el acceso al crédito y la inversión productiva con la reducción de las tasas de interés vigentes en el sector financiero, privado, público y popular y solidario, procurando limitar las tasas de interés a un dígito en todos los segmentos.

No a la venta del Banco del Pacífico ni a la privatización de la banca pública para el desarrollo, la reactivación productiva necesita banca pública, que fomente la colocación de créditos a la micro y pequeña empresa, con tasas de interés bajas, periodos de gracia y largos plazos.

Promover la renegociación y refinanciamiento de las deudas de los ecuatorianos.

Trabajo y seguridad social

Derogar la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario y generar un nuevo marco normativo para el trabajo que permita mayores oportunidades de empleabilidad en el sector privado, así como la estabilidad y el fomento de la carrera de servicio público con garantías y respeto irrestricto a los derechos laborales.

Impulsar un proceso de fortalecimiento y la sostenibilidad de todo el sistema de seguridad social (IESS, Issfa, Isspol), y el seguro social campesino desde la perspectiva de solidaridad. No a las cuentas individuales ni a ningún proceso de privatización de ningún aspecto de la seguridad social.

2. Educación y Salud

Educación

Reconocer al internet como servicio básico en el país, impulsando la democratización y universalización, que en la educación pública se garantice el libre acceso a internet, disponibilidad de dispositivos electrónicos y gratuidad para plataformas educativas y contenidos.

Garantizar el libre acceso a la educación superior en el país, devolviendo la autonomía a las universidades, fortaleciendo la nivelación y orientación, dando impulso a la educación a distancia virtual y nocturna.

Salud

Fortalecer el sistema nacional integrado de salud, evitar la privatización y garantizar la universalización de la atención en todos los niveles con énfasis en la atención primaria, medicina familiar y preventiva.

Fiscalización y seguimiento del plan nacional de vacunación por la pandemia del COVID-19, la compra y contratación en el sistema de salud pública.

Implementar una estrategia nacional de salud sexual y reproductiva, con programas intersectoriales en zonas urbanas y rurales.

Fiscalizar y reformar normas que permitan prevenir y erradicar la violencia con casas de acogida como entornos seguros para las mujeres, personas diversas, niños, niñas y adolescentes.

Impulsar reformas que despenalicen la interrupción voluntaria del embarazo por violación o embarazo que ponga en riesgo la vida de la madre.

3. Ecología y Derechos Humanos

Ecología

Salir paulatinamente del modelo extractivista y sentar las bases para un modelo de desarrollo basado en la exportación, la innovación, la ciencia y la tecnología, producción sostenible como la bioeconomía y la economía circular.

Impedir futuros contratos petroleros o mineros en las áreas protegidas y reservas hídricas de grandes urbes y conformar una comisión ocasional para la fiscalización al otorgamiento de las concesiones mineras, petroleras y de los contratos suscritos por el Estado.

Gestionar normativa que faculte una efectiva lucha contra el cambio climático y el fortalecimiento del sistema nacional de áreas protegidas.

Seguimiento y evaluación y reforma a la normativa minera y petrolera, en donde las actividades extractivas tengan impacto positivo prioritariamente en las zonas de afectación.

Derechos humanos

Legislar desde una ética laica y de respeto irrestricto a los derechos humanos y las libertades, como la libertad de expresión, de opinión, de empresa, de reunión, de circulación, de pensamiento, de conciencia y de religión.

Amnistías e indultos para luchadores sociales y defensores de derechos humanos, detenidos por el Estado.

4. Ética y Transparencia

Fomentar la implementación de un gobierno abierto, transparente, con información pública de todos los procesos de contratación en todas sus fases, en todos los niveles de Gobierno y funciones del Estado, que prevenga la corrupción, facilite la veeduría y fiscalización; además la revisión de todos los procesos de contratación pública.

No a la privatización de empresas públicas relacionadas con los sectores estratégicos, en particular de los recursos naturales no renovables y las telecomunicaciones.

No a indultos de parte de la Presidencia de la República para personas sentenciadas por delitos relacionados con corrupción, ni por genocidio, tortura, desaparición forzada de personas, secuestros y homicidio por razones políticas o de conciencia.

Fiscalización y enjuiciamiento político a los miembros del Consejo Nacional Electoral y al Tribunal Contencioso Electoral, autoridades de control, Procurador del Estado; Fiscalía General del Estado y Consejo de la Judicatura.

No a una Asamblea Nacional Constituyente. (El Universo)