Detalles Publicado el Jueves, 08 Abril 2021

No te quedes en blanco, no anules tu futuro. Vota y vota bien. Con este mensaje el exvicepresidente Otto Sonnenholzner, reaparece y hace un llamado a los ecuatorianos a no votar por el "Socialismo del XXI".

“Solo hay dos opciones, y una ya la conocemos, representa la certeza de volver al autoritarismo, la corrupción, el despilfarro y la irresponsabilidad. La otra nos brinda la probabilidad de recorrer un camino diferente, no seguir la vía que ha destruido otros países y ya le ha hecho suficiente daño al nuestro”, sostuvo Sonnenholzner en un vídeo en publicado en sus redes sociales.

Sin mencionarlo, recalcó que Andrés Arauz, candidato del correísmo es joven, pero lleno de las viejas y malas ideas del castrochavismo dedicado a añorar un pasado de privilegios para él y sus cercanos.

Pidió dejar las banderas políticas y la división para unirse por objetivos pese a pensar distinto.

“El domingo votamos por Ecuador, y el lunes volvemos a la calle a seguir trabajando por el futuro de nuestro país y de nuestras familias”, concluyó el exvicepresidente.

No te quedes en blanco, no anules tu futuro. #VotaBien pic.twitter.com/m9m8imtPnv — Otto Sonnenholzner (@ottosonnenh) April 8, 2021