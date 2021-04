1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Miércoles, 07 Abril 2021

Los excandidatos presidenciales Xavier Hervas (ID) y Yaku Pérez (PK) y otros dirigentes de las dos organizaciones políticas presidieron una primera reunión con los asambleístas electos con miras a establecer un acuerdo legislativo que implique captar la presidencia de la Asamblea Nacional.

El asambleísta electo por Pachakutik, Salvador Quishpe, dcie que este es un proceso en construcción, porque "vivimos en un permanente cambio, depende de las circustancias. Nada está escrito en piedra".

Señala que han acordado trabajar en una agenda común donde se propondrá "proyectos por y para los ecuatorianos. Nuestra aspiración es que estos diálogos sirvan para transformar la Asamblea y logre convertirse en un organismo para los ecuatorianos".

En otro tema, conversó sobre el conflicto dentro del movimiento indígena por algunas posiciones electoral.

Dice que en el caso de Virma Cedeño, "no hay mayor conflicto", porque no es adherente al movimiento y tiene la potestad de tomar la decisión que desee; sin embargo, en el caso de Jaime Vargas, menciona que es diferente, porque el es el presidente de la Conaie, y él debe conducir el organismo a criterio de las nacionalidades y no a criterio propio.

Recordó que hace 3 semanas el propio Jaime Vargas planteó que las Nacionalidades Indígenas voten nulo y eso fue apoyado y aplaudido. "Él mismo dijo que hay de quien no cumpla con esta resolución".