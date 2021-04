1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Miércoles, 07 Abril 2021

“El otro día vi a una señora bastante llenita en carnes como se suele decir, bastante gordita, yo iba con la ventana abierta y la señora me dijo: 'Presidente, tenemos hambre'. Le dije, usted no señora, usted no, a usted se le ve bastante gordita. ¿Hambre, los ecuatorianos? No”. Comentó este martes el presidente.

El presidente Lenín Moreno ofreció disculpas públicas por las expresiones contra una "mujer gorda a la que hizo referencia durante el programa ‘De frente con el presidente’, que se emitió desde la parroquia rural de Nono, lugar en el que constató el proceso de vacunación a adultos mayores.

“Siempre he respetado a la mujer y el ejercicio pleno de sus derechos. Expreso mis sinceras disculpas por la ofensa inintencional hacia una mujer, en mi alocución sobre la política contra el hambre que impulsamos durante los momentos más duros”, expresó Moreno.

En tanto, la Defensoría del Pueblo emitió un comunicado en el mismo sentido, exigiendo al presidente disculpas públicas “ante sus expresiones denigrantes y discriminatorias expresadas durante cadena nacional”.

Según Moreno, el país no ha sufrido hambre durante la emergencia sanitaria, además, "gracias a la solidaridad extraordinaria de los ecuatorianos con sus familiares, que ha permitido que se redistribuya el ingreso de las familias y nadie pase hambre. Nadie ha pasado hambre en esta pandemia”.

Siempre he respetado a la mujer y el ejercicio pleno de sus derechos. Expreso mis sinceras disculpas por la ofensa inintencional hacia una mujer, en mi alocución sobre la política contra el hambre que impulsamos durante los momentos más duros. — Lenín Moreno (@Lenin) April 7, 2021