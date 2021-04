1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Publicado el Lunes, 05 Abril 2021

El prefecto de Zamora Chinchipe conoce el nivel de persecución al que puede llegar el correísmo. Ha militado en Pachakutik pero cuestiona la opción del voto nulo.

Cléver Jiménez supo incomodar al Gobierno de Rafael Correa. Él fue uno de los opositores que más denuncias presentó contra el expresidente, hoy sentenciado por corrupción y prófugo de la justicia. El Ejecutivo de ese entonces no se anduvo por las ramas y, a través de diferentes instancias y funciones del Estado, arremetió contra el entonces legislador de Pachakutik.

A través de la Asamblea, con absoluta mayoría correísta, se le retiró su inmunidad parlamentaria en un dudoso trámite; y por medio de la Justicia allanaron su oficina parlamentaria y su vivienda. En su cuenta de Twitter, el prófugo expresidente Correa justificaba esos allanamientos con el argumento de que se dieron en el marco de investigaciones de presuntos hackeos a sus cuentas y de otros altos funcionarios.

Eso no fue todo. La entonces jueza nacional Lucy Blacio emitió orden de captura en contra de Jiménez y de los activistas políticos Fernando Villavicencio y Carlos Figueroa, sentenciados por injurias en contra de Correa. Para evitar la detención Jiménez, Villavicencio y Figueroa se refugiaron en el pueblo Sarayaku, en la región amazónica.

Para poner coronar esta historia, ese mismo Gobierno desconoció y no acogió las medidas cautelares que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictó a favor de Jiménez y los otros dos activistas, con el argumento de que la decisión no era vinculante.

Cosas de la vida, ya sin el poder y con varias de sus figuras sentenciadas por corrupción, el correísmo acudió al CIDH para solicitar medidas cautelares para el exvicepresidente Jorge Glas, también sentenciado por corrupción.

En todo caso, Jiménez, después de prescribir su causa, retornó a la actividad política. Alejado de Pachakutik, pero con el respaldo de otras agrupaciones políticas, ganó la prefectura de Zamora Chinchipe, desde donde concede esta entrevista a Ecuador en Vivo, vía telefónica, sobre el proceso electoral en marcha.

Hay sectores que han manifestado que frente a las alternativas presidenciales de Guillermo Lasso y Andrés Arauz prefieren votar nulo.

Considero que están cometiendo un error gravísimo; lo digo por el país y no por una candidatura en particular. El sector que promueve el voto nulo conoce más que nadie cómo fue al actuar del gobierno de la revolución ciudadana durante la década que estuvo al frente del país. Conocen el grado de corrupción que existió, cómo se tomaron los poderes del Estado, cómo intentaron acabar con la democracia, cómo atracaron los fondos públicos, cómo persiguieron a dirigentes, incluso a indígenas, que reclamaban alguna cosa, y cómo homenajeaban a aquellas personas que cometían actos de corrupción. Se vivió una impunidad total y fueron 10 años en que el país desperdició una gran oportunidad para salir del subdesarrollo contando con los recursos económicos de aquel entonces.

¿Para usted cuál es la alternativa?

La única opción es Guillermo Lasso y me parece que están perdiendo la memoria esos dirigentes que tratan de impulsar el voto nulo. En la segunda vuelta tenemos dos opciones, no hay más: o volvemos al continuismo del correísmo, de la década perdida para el pueblo, o le damos otra oportunidad al Estado, con otro Presidente de la República.

¿No importa que a Lasso se le identifique con la banca, con los empresarios?

Es preferible eso a que regresemos a ese socialismo del siglo XXI que destruyó pueblos y países. En esta segunda vuelta, o nos vamos por el correísmo que es retraso, que es socialismo, que es el camino a Venezuela; o sencillamente le damos una opción al país de una posible alternativa para salir del subdesarrollo.

¿Cómo entender que aquellos dirigentes que sufrieron la represión correísta, como los sindicalistas, estén entre los que promueven el voto nulo?

A mí me sorprende esa actitud, ya que ellos saben más que nadie que el voto nulo beneficia al correísmo, a través de su candidato Arauz. Los que están propiciando este momento el voto nulo, de alguna manera están apoyando la candidatura que en estos momentos es la peor opción, la de Andrés Arauz, que representa al correísmo y toda esa banda delincuencial que destruyó al Estado ecuatoriano.

¿Cómo vivió usted el régimen de Rafael Correa?

Fue un momento muy complicado en mi calidad de asambleísta. Tenía dos funciones, legislar y combatir la corrupción, cuidar de los recursos públicos. Eso fue lo que hice y cuando empecé a combatir la corrupción en el Gobierno del expresidente Rafael Correa, que hoy se encuentra prófugo, comenzó a perseguirnos a aquellos que denunciábamos y combatíamos los ilícitos. Mientras que los que cometían actos de corrupción recibían grandes homenajes. Fueron momentos duros, no solo porque nos persiguieron personalmente, sino que, además, lo hicieron a nuestras familias con todo el aparataje, con la Senain, con policías y eso fue completamente doloroso.

¿Cree que de llegar Arauz a la presidencia pueda repetirse el nivel de persecución?

Claro. Seguirá esos pasos cuando en algún momento Correa dijo públicamente y de manera categórica que no solo era jefe de la Función Ejecutiva, también del Legislativo, de la Función Judicial. Recuerde que le metió la mano a la justicia y desde ahí empezó a perseguirnos a quienes pensábamos diferente, a cientos de perseguidos políticos en el país, algunos incluso asesinados sin que hasta hoy se dé con los responsables de aquellas muertes. En ese entonces todo se hacía para dejar en la impunidad la impresionante corrupción de Rafael Correa Delgado.

¿Cuál es su lectura del respaldo de Jaime Vargas, presidente de la Conaie, a Arauz?

Jaime Vargas únicamente se representa a sí mismo, fue una decisión personal, ya que la Conaie tomó la decisión de ir por el voto nulo. Vargas, al tomar esa decisión, termina traicionando la propia esencia del movimiento indígena. Pero creo que más bien el respaldo de Vargas a Arauz beneficia a la otra candidatura. Yo he conversado con dirigentes y con las bases y están enojados.

Usted es cercano al sector indígena ¿La actitud de Vargas, primero de no apoyar a Yaku Pérez y luego el pronunciamiento corrreísta, no termina por minar al movimiento indígena?

Me parece que ese es el propósito. Creo que es un personaje que cumple órdenes de alguien para tratar de dividir y destruir a una organización seria, como la Conaie. Espero que no cumpla ese objetivo y que la organización se mantenga con la fuerza que siempre ha tenido, pese a que la actitud de Vargas ha desgastado a esa importante organización.

¿Qué se juega el país el 11 de abril?

Nos jugamos el presente y el futuro del Estado. Tenemos la oportunidad de generar paz, tranquilidad, seguridad jurídica para que pueda venir inversión extranjera y mejorar las condiciones de vida; o regresamos al pasado, a esos 10 años de facto que vivió el país, volveríamos al tiempo de los atracos y de la institucionalización de la corrupción en el país. El 11 de abril el país se juega dos alternativas: la una, la esperanza, una posibilidad de mejores días para todo el pueblo; y la otra volver al tiempo del correísmo que volverá con más odio que antes, con más fuerza y con un estilo cercano al régimen que gobierna Venezuela.

¿Se puede votar por Lasso sin que el elector se sienta representado política e ideológicamente?

Esto va más allá de las ideologías y de los errores que pueda tener Lasso. Este es un momento histórico para que los ecuatorianos nos juguemos el presente y el futuro de nuestros hijos. Que no vaya a pasar lo de Venezuela, en ese espejo debemos vernos. Estamos a tiempo para generar la estabilidad que necesitamos. Si gana la opción del correísmo subirá más el riesgo país, que a su vez ahuyenta inversión.