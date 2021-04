1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 100% (1 Vote)

Detalles Publicado el Lunes, 05 Abril 2021

Vera es cineasta y su ilusión es poderse dedicar a su arte de lleno, pero en los últimos años, ha decidido que luchar por la democracia es una obligación mayor.

El cineasta y activista ha posesionado en redes el hashtag El país o la mafia. Asegura que hasta a los más grandes opositores de Guillermo Lasso les conviene votar por él, la única opción democrática.

Carlos Andrés Vera es un joven activista que siempre ha cuestionado el autoritarismo y la falta de libertades. Desde su espacio, el cineasta y productor reconoce que apoyará a Guillermo Lasso porque es la opción democrática en esta elección.

Advierte también que ya se conoce lo que representa el otro candidato: control total del estado, cooptación de las instituciones y aniquilamiento de la oposición, cuyo ejercicio es necesario en un sistema democrático.

¿Qué se juega el país este domingo?

Nos jugamos la posibilidad de poder un modelo democrático y fortalecerlo, porque obviamente vivimos en una democracia debilitada, versus volver a caer en manos autoritarias, donde el proyecto correísta pretende el control total del Estado, el control total de las instituciones, agregando que es un proyecto que busca la impunidad de todos los que han sido ya sentenciados por corrupción. Estamos en la posibilidad de caminar en un rumbo democrático que fortalezca las instituciones, o caer en manos de un grupo que no es partido político sino un grupo de mafiosos.

¿Por qué un grupo de mafiosos?

Porque cuando se acomoda las instituciones del Estado para que obedezcan al partido político, favorece todo tipo de delitos, aquellos que tienen que ver con corrupción, delitos que tienen que ver con Derechos Humanos. Y esa es una movida que no es aislada, es algo concertado, practicado, estructurado a través de múltiples acciones. Lo vimos ya durante el correísmo cuando, por ejemplo, el fiscal era miembro del partido de Gobierno, el presidente del Consejo de la Judicatura era miembro del partido de Gobierno, cuando tenía a (Domingo) Paredes, también miembro del partido de Gobierno, en el Consejo Nacional Electoral (CNE), cuando la Asamblea bloqueaba todo proceso de fiscalización. Es decir, cuando hay un proyecto político que copta las instituciones, lo que realmente sucede es que estas instituciones, en lugar de representar o defender al ciudadano, buscan defender o representar los intereses del partido. En este caso, los intereses del partido giran alrededor de un modelo de corrupción y de abuso, por eso es una mafia.

¿Y en esta crítica entra también el Gobierno de Lenín Moreno?

Por supuesto. Moreno le debe a Correa estar en Carondelet. Lo que sucedió es que, en el camino, el líder de la banda, Rafael Correa, se peleó con Moreno porque no podía sostener a Jorge Glas como vicepresidente; y no lo podían sostener porque los escándalos de Odebrecht, sus implicaciones y evidencias, venían primero desde fuera y no podían ser controladas por las instituciones del Estado ecuatoriano; y, segundo, manchaban tanto a Glas que si Moreno se aferraba a defenderlo se hundía con él. Moreno se vio obligado a deshacerse de Jorge Glas, a dejar que corriera su propia suerte y eso generó el quiebre del que era originalmente el proyecto político. A partir de eso, Moreno se vio solo, sin el bloque de Alianza PAIS y se vio obligado, más que por convicción por necesidad, a tender puentes con la sociedad.

¿Qué pasa con la figura de Andrés Arauz, que últimamente ha tratado de desmarcarse?

Para empezar, Andrés Arauz no tendría la votación que tiene si no fuera por Rafael Correa. En toda la primera vuelta electoral se promovió con la foto de Rafael Correa y la única razón por la que en la segunda vuelta dejó de hacerlo es por estrategia electoral, porque el voto correísta ya lo ha conquistado, pero le falta conquistar un electorado que, definitivamente, no es correísta y que más bien recuerda a ese Gobierno con temor o con mucha duda por todos los abusos y corrupción que hubo. Es una estrategia de marketing, pero no se desmarca como una nueva figura política independiente, o capaz siquiera de querer asumir lo que él pretende asumir por su cuenta. Al contrario, por todo lo que se ha hecho público hemos visto que es una persona que nunca ha servido para nada por sus propios méritos.

¿Arauz podría continuar el modelo correísta, si tomamos en cuenta que Correa tenía una Asamblea a su favor con 100 legisladores, pero hoy la composición política será diferente?

Va a ser más complicado, porque ya no tienen una ‘aplanadora’ en la Asamblea, hay una Fiscalía independiente, una justicia que no está totalmente cooptada por ellos, pero después de lo que vimos durante los 10 años de Correa, yo nunca subestimaría la capacidad de esa gente para tomarse el Estado. Recordemos que cuando Correa asumió la primera vez no tenía congresistas y a través de una movida súper cuestionada, que el pueblo dejó pasar gracias a su popularidad, destituyó prácticamente al Congreso y armó la Constituyente y, de ahí en más, fue el amo y señor de este país. Entonces, creo que va a ser más difícil, pero insisto, no creo que se le puede subestimar al proyecto político del expresidente porque, además, Correa entendió que a la sociedad civil, a la prensa y a la oposición política no se le puede dejar viva. Y si él recupera el poder, tiene claro que debe acabarlo, no mermarlo, no debilitarlo, tiene que acabar con todo lo que es representación de la sociedad civil, con todo lo que es oposición política y con todo lo que son medios de comunicación que no estén bajo su control.

¿A quién se podría hacer oposición democrática, a Arauz o a Lasso?

La respuesta es obvia, solamente a Lasso. Soy una persona que apoya públicamente a Lasso, pero, de hecho, yo aspiraría personalmente a que una vez que él gane, pueda ser un crítico del Gobierno sin que eso represente correr algún tipo de peligro o que tenga que pagar un precio muy alto. Además, pienso que aquellos que son opositores a Lasso por naturaleza, tendrán la posibilidad de oponerse desde la política, desde la sociedad civil, en libertad. Eso es necesario en democracia, no podemos vivir con gobiernos que no tengan oposición, que no tengan crítica, porque esos suelen ser gobiernos autoritarios. Necesitamos lo contrario y creo que la opción de Guillermo Lasso en ese sentido es la vía democrática.

¿Qué pasa con la opción del voto nulo que pregonan algunos sectores?

Creo que es legítimo el enojo o el resentimiento que han expresado algunos sectores. Pero todos debemos tener claro que sin una cancha democrática no podremos tener discusiones de este tipo en libertad. Por tanto, hasta a las personas que más se oponen a Lasso les conviene votar por él porque eso significa conservar la cancha democrática. Con Arauz es todo lo contrario, y no es especulación: ya lo vimos, ya pasó, ya sucedió en este país y yo esperaría que las personas que fueron víctimas de eso tengan la claridad para no volver a caer en el mismo error.