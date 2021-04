1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Jueves, 01 Abril 2021

Fernando Villavicencio, asambleísta electo por Concertación, dice que su gestión en la Asamblea será proponer reducir el número de legisladores a 70. Además, hacer una ingeniería de procesos en las leyes porque hay muchas leyes que se contraponen.

"Esta Asamblea no funciona, porque el sistema no la deja funcionar. Ademas, los Correistas y Morenitas se unieron para no levantar al Cpccs", apuntó.

Mencionó que son " 704 millones los que le ha costado la Asamblea en este gobierno y solo 60 leyes gestionadas en 4 años".

Dice que decidió votar por Guillermo Lasso por la paz, tranquilidad y por la democracia.

"Estamos en un momento en el que el ecuatoriano debe ver si quiere volver a los días de persecución", indicó.