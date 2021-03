1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Martes, 30 Marzo 2021

La madre del joven desaparecido David Romo dice que el voto nulo no puede ser la opción y que la ciudadanía debe meditar profundamente su voto.

Desde hace ocho años, Alexandra Córdova mantiene una lucha incansable por saber qué pasó con su hijo, David Romo, quien desapareció el 16 de mayo de 2013, cuando se dirigía a su casa. Desde entonces, ha vivido en carne propia la indolencia estatal, la tramitología y la burocracia y, lo que es peor: las promesas nunca cumplidas que se iniciaron en el Gobierno de Rafael Correa y continuaron en el de Lenín Moreno.

Pero no le han doblegado; por el contrario, su espíritu de lucha está intacto y se ha convertido en la ‘piedra en el zapato’ para autoridades, fiscales y policías que han llevado su caso. Frente a las próximas elecciones prefiere no comentar por quién votará ya que, dice, no es quien para guiar el voto de nadie. Y aunque ninguno de los dos candidatos es de su entera satisfacción, tampoco considera viable el voto nulo. Solo pide a la ciudadanía que medite bien y vea lo que hay atrás de cada uno de los presidenciables.

Usted ha cuestionado que ni Guillermo Lasso ni Andrés Arauz tienen propuestas sobre el tema de desaparecidos y sus familias, pero tampoco considera una opción votar nulo ¿por qué?

Ninguno de los candidatos que se presentaron para las elecciones 2021 tenía en sus planes de Gobierno algo relacionado al tema de personas desaparecidas, cómo van a solventar estos casos, cómo van entregar verdad y justicia a cada una de las familias. Es lamentable que, existiendo más de 1.500 personas desaparecidas, ninguno de los candidatos mencione o tenga un plan para enfrentar esta lacerante realidad de nuestro país. Hay dos candidatos y la opción del voto nulo, pero esta última alternativa no tendría el respaldo suficiente de electores como para ganar en la segunda vuelta.

¿Todo se reduce a una cuestión numérica?

Es más que eso. El país necesita la reactivación económica, social y global. Para eso necesitamos un gobernante que quiera trabajar por el Ecuador, que quiera sacarlo adelante. Todos los días hemos visto actos de corrupción en la mayoría de instituciones. El próximo gobernante tendrá que erradicar esa corrupción no solo en la parte económica y política; también en la parte social y lo relacionado con la problemática de los desaparecidos y Derechos Humanos. La opción es uno de los dos, no podemos ir al voto nulo, ya que alguien tiene que sacar adelante a este país.

¿Cuál es el mejor perfil para gobernar el país los próximos cuatro años?

Son los ciudadanos los que tienen que analizar cada una de las propuestas, de los planes de gobierno que hará que el país surja o se estanque. Cada uno de nosotros debemos analizar profundamente los mensajes de los candidatos y ellos tienen que decirnos qué van a hacer y cómo lo van a hacer.

A un candidato le tildan de banquero y al otro le achacan su dependencia del correísmo ¿con cuál se queda usted?

Es muy difícil la elección, pero me quedo con el candidato que nos diga qué va a hacer por sacar adelante a nuestro país y, en mi caso particular, qué va a hacer por los Derechos Humanos de los desaparecidos y sus familias, qué va a hacer para solucionar los miles de casos sin respuesta. Aquí no podemos mirar a otro lado ni estar con personas que se dejan manejar.

En el tema de Derechos Humanos usted ya vivió la gestión de Rafael Correa y ahora de Lenín Moreno ¿Cómo ha sido esa experiencia?

Desde el 16 de mayo (de 2013) en que desapareció mi hijo han estado autoridades y funcionarios que hasta hoy están en los cargos y ninguno de ellos me ha dado una respuesta de verdad, de justicia; ninguno de ellos ha hecho absolutamente nada por esclarecer lo que sucedió con mi hijo, por darme una respuesta de saber dónde está David. Y no solo a mí, sino a cada una de esas familias que tienen un ser querido desaparecido. No podemos retroceder al pasado, cuando el pasado fue el que nos ha negado verdad y justicia; cuando es un pasado que ha continuado hasta el momento. Necesitamos gente que reinaugure la justicia y para eso necesitamos la mejor opción.

¿Cómo piensa que sería un Gobierno de Guillermo Lasso?

Ha extendido la mano a ciertos grupos sociales, pero cuando se trata de Derechos Humanos no se extiende la mano, hay que cumplirlos porque están plasmados en cada uno de los estándares internacionales del que el país es parte y también están contemplados en instrumentos nacionales.

¿Y cómo se imagina un Gobierno de Andrés Arauz?

Pienso que será lo mismo de años anteriores, seguirá tapando lo que ha sucedido todo este tiempo; seguirá demorando esa verdad, esa respuesta de decirnos dónde está cada uno de nuestros familiares desaparecidos.

¿Cómo evalúa a los gobiernos de Rafael Correa y de Lenín Moreno?

Los dos gobiernos me han negado justicia, no me han devuelto a mi hijo. En los dos gobiernos no ha habido investigaciones claras, transparente y ágiles. He tenido que esperar ocho años y la verdad aún está pendiente.