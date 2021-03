Freddy Carrión, defensor del pueblo

Detalles Publicado el Lunes, 29 Marzo 2021

Las víctimas de octubre 2019 no han tenido verdad y justicia. Critica Freddy Carrión, defensor del Pueblo.

En consecuencia, exige al próximo gobierno a "comprometerse a que de parte del Estado haya disculpas públicas, además del acompañamiento a las víctimas en temas de salud y se pide al futuro gobierno que deje un lado los bloqueos para encontrar la verdad."

"Este informe no es contra un candidato, es contra el gobierno que estuvo en el conflicto de octubre y que tiene responsabilidad en los hechos, es un reclamo al Gobierno Nacional, no ha un candidato", aclaró Freddy Carrión sobre el cuestionado informe de la Defensoría.

Mencionó que junto con la comisión de la verdad determinaron que con los hechos de octubre 2019 se cometió un crímen de lesa humanidad.

"La Comisión para la Verdad y la Justicia realizó un análisis minucioso y profesional, sin cálculos políticos. No entendemos por qué el Presidente de la República menciona que el informe favorece o no a un candidato cuando el documento está dirigido a un Gobierno, no a ningún candidato", insistió.