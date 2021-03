La Hora de Quito

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Lunes, 29 Marzo 2021

En redes sociales, los candidatos a la Presidencia tienen más de un 20% de seguidores falsos. Entre Facebook, Instagram, Tik Tok y Twitter, Andrés Arauz (UNES) suma un 37% de ‘followers’ inexistentes y Guillermo Lasso (CREO), un 22%. Apuestan por la suma de seguidores y las publicaciones compartidas, más allá de la certeza de un voto en las urnas.

En Twitter, el candidato del correísmo, Arauz, cuenta con 105.000 seguidores, de ellos, 3.150 (3%) son falsos. Por su parte, Guillermo Lasso cuenta con cerca de 684.000, de ellos, 205.200 (30%) no son reales, según la herramienta Twitteraudit.com.

Las publicaciones en redes sociales pueden ser programadas con anticipación y existen mecanismos para replicar contenidos, de tal manera que parezca que cientos o miles de personas están hablando de un tema en específico.

Testimonio desde el ‘troll center’

Entre el 25 y el 26 de marzo, por ejemplo, fueron tendencia en Twitter los hashtags #RedDeTuiterosConLasso, #AndresNoMientrasOtraVez, BorregoDateCuenta, #TeVieronLasHuevas, entre otros. ¿Cómo se logra esto?

Lo natural sería que una comunidad comparta voluntariamente contenido usando estos hashtags, en un tiempo determinado. Sin embargo, como estrategia de comunicación digital y en plena campaña electoral, se utilizan otro tipo de recursos, como los ‘troll centers’ o los ‘bots’.

LA HORA conversó con un experto en este tipo de estrategias, pero por seguridad pidió no revelar su nombre. Explica que una campaña de ‘trolls ‘en redes sociales es organizada por una, tres o 20 personas y el precio va desde los $2.000, sin considerar la pauta en redes. “Creamos el mensaje y escribimos varias frases en torno a este, luego nos repartimos el trabajo y comenzamos a publicar en redes. Algunas van con memes o videos elaborados, con el fin de que parezca que lo hizo un ciudadano cualquiera. Esos son los que generan más interacción porque hace que las personas se sientan identificadas”.

“Pandora” asegura que una persona es capaz manejar desde 10 hasta 50 cuentas falsas. “Cuando la operación es grande llamamos refuerzos. Se contrata estudiantes, pero no se les dice que es un ‘troll center’, solo que deben publicar lo que se les dice, de acuerdo a un cronograma que elaboramos”, asegura.

Asimismo, dice que tienen un software especial para manejar varias cuentas al mismo tiempo. “No te voy a decir el nombre, pero fíjate en los usuarios de Twitter que terminan con varios números. Esos son falsos. Tienen números porque así es fácil seguirles el rastro”, agregó Pandora.

¿Son efectivas estas campañas?

Hasta el 25 de marzo, Lasso gastó $447.877 en publicidad en Facebook; Arauz, $52.380 en dos cuentas diferentes. Entre fotos de sus actividades y continuos cambios de imagen para generar empatía, los candidatos piden el voto del electorado.

Tal es la fe que le tienen a las redes sociales, que Lasso y Arauz se repartieron los estrategas de comunicación digital del expresidenciable Xavier Hervas (ID).

Eduardo Bonilla, director de Comunicación de la campaña de Lasso, confirmó la participación de Juan Mateo Zúñiga, que hasta la primera vuelta fue jefe de la campaña de Hervas.

Por su parte, Arauz sumó a su equipo de campaña a Ricardo Castillo y Santiago Martínez. El primero fue del equipo Hervas y el segundo lo preparó para el debate de la primera vuelta.

No obstante, pese a las cuantiosas inversiones y los esfuerzos de ambos candidatos, un ‘like’ no equivale a un voto, asegura el consultor político Jorge León. “Las redes sociales son una herramienta para amplificar el mensaje. Para tener un mejor alcance, pero no asegura votos”, dice. (LGP)

Fuente: La Hora