Tras investigación en su contra

Detalles Publicado el Jueves, 25 Marzo 2021

El Legislativo investigará al asambleísta, Fabricio Villamar (IND), por detectarse irregularidades en la obtención del carné de discapacidad y beneficiarse, pero en la resolución aprobada no acogió la sugerencia de la Comisión de Salud que recomendaba tres juicios políticos a funcionarios y ex funcionarios.

La legislatura con 125 votos a favor aprobó una resolución con ocho puntos donde se conoce el informe de la investigación sobre la entrega irregular de carnés de discapacidad a legisladores y sus familiares.

En uno de los puntos recomienda investigar al asambleísta, Fabricio Villamar, por detectarse irregularidades en la obtención de la credencial, que a su vez, según los reportes del Servicio de Rentas Internas y del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, se benefició de descuentos en el pago de tributos y con la importación de un vehículo, hechos que riñen con el correcto proceder de los asambleístas, quienes son responsables políticamente, ante la sociedad, por sus acciones u omisiones.

La denuncia en contra de Villamar, deberá presentarla el legislador, Rodrigo Collaguazo (ex AP), quien impulsó el texto de la resolución.

Para Villamar, este es un acto de absoluta violación a normas, procedimientos y garantías, sin decir una palabra sobre los ‘vacunados VIP, y "en un vano intento de desviar la atención, han decidido que se conforme una comisión para investigar la obtención (no la concesión) de un derecho al suscrito”, expresó en un comunicado difundido este miércoles en redes sociales.

“Yo no he incrementado patrimonio, no he mandado a matar, no he cambiado de postura ideológica, y no he incumplido la ley”, agrega en el comunicado.

Villamar dice que esperará a que Rodrigo Collaguazo (AP), conforme a la resolución del Pleno, “inicie la acción, que la pruebe, que la sustente y la defienda en derecho, y dentro de los límites constitucionales como corresponde”.