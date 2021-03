El Universo de Guayaquil

Miércoles, 24 Marzo 2021

El movimiento político Pachakutik (PK) resolvió impulsar el voto nulo para las elecciones de la segunda vuelta electoral del 11 de abril.

“¡Voten nulo, rayen a favor del pueblo! ¡Escriban Pachakutik tiene dignidad, escriban Yaku Pérez!” en las papeletas electorales, ese fue el llamado que hizo el coordinador nacional de este movimiento político, Marlon Santi, en una rueda de prensa este 23 de marzo.

La decisión se tomó después de cinco horas de un debate del consejo nacional de Pachakutik, que se realizó en Quito, en el que participaron dirigentes indígenas y los presidentes de las regionales Ecuarunari y Conaice, que integran el movimiento indígena de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie).

También estuvo presente el excandidato presidencial Yaku Pérez Guartambel, quien no intervino en esta convocatoria a la prensa.

Ahí, sus líderes concluyeron que no apoyarán a ninguno de los dos candidatos presidenciales que pasan a la segunda vuelta, Andrés Arauz, de la alianza UNES, y Guillermo Lasso, de la alianza CREO-PSC, y pidieron a sus simpatizantes anular las papeletas electorales de esa elección.

Santi presidió este pronunciamiento oficial, en el que esgrimió que PK tiene “la responsabilidad histórica de analizar a dónde van nuestros votos”, y en ese sentido, no irán a ninguno de los dos candidatos porque “no los representan”.

“Nuestro voto va a ser nulo porque no aceptan la forma de hacer democracia. Ellos no nos representan. No incorporan nuestras propuestas”, zanjó Santi.

Este llamado al voto nulo se da en rechazo a que Pérez Guartambel, quien los representó como candidato a la Presidencia de la República para la primera vuelta del 7 de febrero, no pasó al balotaje.

Ellos denuncian que el Consejo Nacional Electoral (CNE) había fraguado un presunto fraude electoral, que lo perjudicó en la votación. (I)

