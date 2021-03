El Universo de Guayaquil

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Domingo, 21 Marzo 2021

La periodista ecuatoriana y presentadora de televisión en Colombia, Andrea Bernal, renunció a ser moderadora en el debate presidencial de segunda vuelta que el Consejo Nacional Electoral (CNE), tiene previsto para este domingo 21 de marzo.

En su cuenta de twitter, la periodista colgó un video explicando las razones de su decisión a pocas horas de llevarse a cabo el evento.

Bernal explicó que el pasado jueves 18 de marzo tanto pronto conoció las reglas del debate puso a consideración del Comité Nacional de Debates sus reparos de forma verbal y escrita. Que propuso cambios en el reglamento porque no comparte como moderadora y más aún siendo periodista que en el debate no exista un segmento de contra preguntas a los candidatos finalistas que permita contextualizar, ampliar y concretar sus propuestas, y de manera especial ser la voz de quienes quisieran preguntar y no tienen esa oportunidad.

Indicó que el Comité fue amable al hacerle saber que de ellos no depende la modificación del formato para que su requerimiento sobre las repreguntas a los candidatos pueda ser acogido.

Por esa razón, añadió Bernal, declina su participación como moderadora del debate presidencial 2021 y desea la mejor de las suertes a los candidatos y organizadores, y agradece la invitación, pero que se retira de acuerdo a sus propias convicciones.

Los integrantes del Comité Nacional de Debates son: Andrés Checa; Caterina Costa; Valeria Coronel, María Paz Jervis y Paúl Palacios Martínez. (El Universo)