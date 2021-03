1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Sábado, 20 Marzo 2021

José Villavicencio también es vicepresidente del FUT.

José Villavicencio, presidente de la Unión General de Trabajadores del Ecuador (UGTE), cuestiona a la Asamblea por frenar consulta para la eliminación del Consejo de Participación.

José Villavicencio, dirigente sindical, asegura que la Asamblea dejó de representar los intereses ciudadanos en el momento en que no pudo aprobar la propuesta de reforma constitucional, que fue solicitada por un grupo de ciudadanos para tratar un tema que tenía que ser resuelto por todo el pueblo: la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana.

El dirigente agrega que la Asamblea pasó por encima de la voluntad popular y que mantener la institucionalidad del Consejo es riesgoso para el país.

¿Cómo toman los sectores sociales la negativa de la Asamblea de dar paso a la reforma constitucional de iniciativa ciudadana?

La actitud de la Asamblea no nos sorprende, cuando vemos que se han vuelto a unir los correístas con los morenistas para no dar paso a la consulta popular, que tenía como objetivo eliminar un Consejo de Participación Ciudadana que para lo único que ha servido en la mayoría de su existencia ha sido para institucionalizar la corrupción en el país, para designar autoridades afines al régimen, y eso se reflejó en particular durante los 10 años del correísmo. Cuando se trata de combatir la corrupción, la Asamblea se unifica y no da pasos en ese sentido. Una muestra más es no dar paso a la consulta.

¿La Asamblea pasó por alto las firmas ciudadanas que respaldaron el pedido?

Ratifica que los asambleístas no están para legislar y fiscalizar para el pueblo, sino que lo hacen para responder a beneficios personales, económicos y políticos. Se violentó el derecho de aquel ciudadano que firmó para que se convoque a consulta popular.

¿Le negaron al pueblo el derecho de pronunciarse directamente a través de las urnas o podían hacerlo ya que dicen ser representantes ciudadanos?

Es terrible que la Asamblea haya violentado lo que dice la Constitución, que la soberanía radica en el pueblo. Si ellos fueran verdaderos representantes del pueblo harían respetar su voluntad, permitirían que se convoque a consulta, actuarían de forma transparente. Los asambleístas no entienden que no dar paso al pedido del pueblo también es corrupción. Corrupción no es solo dar o recibir recursos, también es vulnerar la libertad de expresión, vulnerar el derecho a ser consultados que tenemos todas las personas.

¿Se debe eliminar el Consejo cuando desde ese organismo se asegura que es una entidad necesaria?

No se puede hacer participación ciudadana desde el Estado, no desde la forma como está concebido ese Consejo. La participación ciudadana se la debe hacer desde la academia, desde los medios de comunicación, desde la organización social, desde la organización sindical.

¿Era necesario desaparecer al Consejo o era suficiente con restarle competencias como la de designar autoridades?

El Consejo de Participación se tiene que eliminar, ya que ha servido únicamente para los actos de corrupción del poder, de Estado, en particular del correísmo y de Alianza PAIS.

Otro elemento que se quedó es la independencia de la Fiscalía….

Es necesario que la Fiscalía y la justicia tengan independencia y eso no ha ocurrido ¿Qué es lo que buscan? Que cada Gobierno pueda incidir en las decisiones judiciales y extrajudiciales. Eso no puede seguir ocurriendo.

¿Cree que la decisión tomada por la Asamblea afecte aún más en su credibilidad y confianza ya venidas a menos?

El pueblo ya nos le cree nada y se suma a la no credibilidad del Gobierno. El 14 y el 24 de mayo, respectivamente, van a terminar sus gestiones con 0 aprobación.

