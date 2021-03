1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Miércoles, 10 Marzo 2021

A pocos días de entregar la batuta, la Asamblea Nacional debe tener una agenda legislativa seria. Así lo considera el asambleísta socialcristiano, Vicente Almeyda.

A su juicio, el Legislativo tiene pendiente temas importantes, como la salud, la Ley de defensa de la dolarización, la devolución del IVA y generación de empleo.

"En fiscalización, no creo que tenemos tiempo", dijo en "Vera A Su Manera", donde analizó junto con el expresidente de la Cámara de Guayaquil, Eduardo Pena, las prioridades de la Asamblea.

Almeida señala que en este periodo a la Asamblea le ha faltado honestidad, eficiencia, rapidez y responsabilidad. "Hay leyes que se han aprobado pero en estos últimos 60 días debe dedicarse a legislar para el futuro".

Por otro lado, el legislador del PSC, señala que el presidente de la Asamblea, César Litardo, debe hacerse a un costado; no como legislador, sino en la Presidencia, ya que el pueblo no lo ratificó, y no le dio su confianza en las nuevas elecciones.

Por su parte, Pena señala que la prioridad para la Asamblea es la Ley de Defensa de la Dolarización y, en esta emergencia sanitaria, definitivamente la "repartición de recursos -sobre todo en salud".

"El detalle de que el ministro de Salud le puso la vacuna a la mamá, es minúsculo en comparación con la crisis sanitaria que estamos viviendo", mencionó.

Otras opiniones

"Lenin se equivocó al elegir al señor Litardo como Presidente de la Asamblea, no merecía ese cargo y lo ha demostrado con creces. Ahora está queriendo volver al redil correísta, lo cual demuestra una pobreza y una miseria política muy grande": José Hernández de 4 Pelagatos. Señala que hay temas que están en agenda de la Asamblea, pero a su juicio, la prioridad es tener que proteger la dolarización.

"Es increíble que en un tema que tiene 95% de aprobación entre los ecuatorianos, lo asambleístas se den las vueltas y no lo aprueben", dijo.