Detalles Publicado el Lunes, 08 Marzo 2021

Durante la reunión se trataron temas sociales, políticos y económicos. El candidato asegura que fomentará la inversión y el comercio.

El candidato presidencial por la alianza CREO–PSC, Guillermo Lasso, mantuvo hoy un encuentro con el cuerpo diplomático acreditado en el país. Lasso manifestó que para salir de la crisis que vive el país es necesario el apoyo internacional.

“La inversión y el comercio serán dos palabras, dos objetivos, dos metas que buscaremos en la relación internacional. Acuerdos de libre comercio con Estados Unidos, con Corea del Sur, con China; con todas las regiones del mundo, pensando siempre en el interés y el bienestar de los ecuatorianos”, aseguró.

El candidato agregó que fomentar las relaciones comerciales impacta en la generación de empleo en el país y que la inversión extranjera será fundamental bridando la seguridad jurídica y respetando el multilateralismo que existe con los organismos internacionales de crédito y otras instancias de apoyo tradicionales, como la ONU y la OEA.

“No es nuestro propósito, llegando al Gobierno, empezar con novelerías como resucitar organismos que no dieron resultados como la Unasur, el Banco del Sur y otras cosas que nacieron de la época del señor (Hugo) Chávez en Venezuela, que no han funcionado y que han significado solo gastos para los países que tuvieron ilusión que esos esquemas funcionarían”.

Otros temas que se abordaron con los diplomáticos fueron seguridad, apoyo al proceso de vacunación contra el coronavirus y desnutrición infantil en el país.

Lasso agregó que fue la oportunidad de exponer el reclamo formal por la presencia de países que han apoyado con “plata y persona” la campaña del correísta Andrés Arauz, ya que constituye una violación a la soberanía y al Código de la Democracia.

El tema del Banco Central Lasso dijo que la propuesta de Arauz de usar recursos depositados en el Banco Central para cumplir diferentes ofertas de campaña es pretender desdolarizar la economía.

“Veo que ha pasado cuatro años en la universidad estudiando economía, pero no aprendió nada. El Banco Central es el banco de la reserva; ahí se depositan las reservas de la economía ecuatoriana, los recursos de los municipios, prefecturas, que no pueden depositar en ningún banco privado”, dijo. Agregó que no se puede disponer del dinero de los depositantes de la banca privada o de los gobiernos seccionales.

Negó que quiera privatizar el Banco Central y aseguró que Arauz pretende estatizar los recursos de los ecuatorianos como mecanismo para generar una desdolarización blanda.

“Nosotros creemos que es necesario el fortalecimiento de la dolarización, con una Ley y con dólares”, manifestó.