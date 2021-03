Expertos lo explican en 'Vera A Su Manera'

Detalles Publicado el Sábado, 06 Marzo 2021

Andrés Arauz señaló que no permitirá que se privatice el Banco Central, para que el Estado ecuatoriano pueda cubrir sus obligaciones constitucionales con los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GADS).

El candidato de la alianza Unes, apoyada por el expresidente Rafael Correa dijo que: "Vamos a acceder a liquidez de las reservas del Banco Central para igualarnos oportunamente con los GADS y solucionar los problemas financieros casa adentro entre el Banco Central y el Gobierno Nacional".

Opiniones de expertos:

"El gobierno puede hacer uso del dinero del estado que son losimpuestos. Los depósitos del Banco Central es patrimonio, eso no se puede tocar": Andres Vergara, analista Económico.

"Joanna Pesantes tendrá que responder lo que estaba mal en el proyecto de ley. Fue una torpeza sospechosa que se haya enviado el proyecto de ley sin el articulado": Homero Castanier, vicepresidente Comisión de Desarrollo Económico.

Marco López, miembro de la Junta Monetaria, explica -en Vera A Su Manera'- que el Banco Central tiene plata de los depósitos que le deja la banca, que es de los depositantes. "La plata de los afiliados y los jubilados también. La única plata del Estado es la Cuenta Única del Tesoro, que es la chequera del Mininisterio de Finanzas".

López señala que, en la Constitución del 98 se establece que el Banco Central es una institución autónoma. En la del 2008, se cambia a decir que depende del Ejecutivo. Le quita al BC la capacidad de generar política y se lo da al Ejecutivo.

"Para disponer de esas reservas hay un impedimento legal.Lo que hace el gobierno anterior es que cuando entran en crisis giran el 54% de los depósitos. A mayo 30, cuando Correa entrega el gobierno,al BC le faltaba $1700M de reserva", menciona.

Señala que hay que saber separar las cosas: una cosa es que el Banco Central sea de propiedad del estado y otra es que los activos del Banco Central sean del Estado.

Para Fidel Márquez, prorector de Ecotec, la propuesta del presidenciable demuestra que piensa que el Banco Central es la caja chica del gobierno, "pero ahí no hay dinero líquido del gobierno".

"Antes, no hubo reclamos porque teníamos un esquema de gobierno que era hiperpresilencialista y la gente estaba como con narcóticos, que esa forma de organizar la sociedad provoca en la grandes masas", apuntó.

Dice que los políticos no acaban de entender el rol del Banco Central en un esquema de dolarización: es la bóveda que guarda el balance para que no hagan uso indebido de esos recursos. No saben hacer política fiscal en dolarización.