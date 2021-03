1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 88% (5 Votes)

Detalles Publicado el Viernes, 05 Marzo 2021

Andersson Boscán, periodista fundador de La Posta, afirma que su medio de comunicación "nunca" ha tenido en cuenta quién o no le auspicia para publicar una información.

Esto en relación a la denuncia presentada La Posta, sobre una presunta reunión secreta entre el juez del Tribunal Contencioso Electoral, Ángel Torres y el expresidenciable, Yaku Pérez. Enfatizó que su equipo periodístico tiene certezas de que el concilio sucedió.

Asegura que la información publicada ayer 04 de marzo, no tiene un objetivo malintencionado, ni vendido. "La señora Manuela Picq se equivoca muchísimo en el debate. No soy yo quien tiene que dar explicaciones. No es mi ética la que está puesta en duda y no soy yo el que ha participado en una reunión secreta”.

Afirmó que en los documentos se evidencia que Torres, habría ingresado a las instalaciones del edificio a las 18:20 del miércoles 4 de marzo; mientras que Pérez entró a las 18:27 del mismo día. Boscán asegura que ambos se mantuvieron en el lugar aproximadamente hasta las 20h00.

"Al parecer Yaku Pérez salió a pasear con un maletín lleno de actas y casualmente el juez del TCE, Ángel Torres fue a comprar el pan al piso 6 del Edificio Plaza Tiziano", indicó.