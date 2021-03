1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Miércoles, 03 Marzo 2021

Yaku Pérez, candidato presidencial por el Movimiento Pachakutik, reiteró este miércoles que pidieron la apertura de las 20.050 actas, para el cotejamiento de algunas con inconsistencias numéricas, otras que no tienen firmas e incluso planteó la designación de un perito forense para realizar un análisis comparativo de firmas en actas.

Aún así, el Consejo Nacional Electoral (CNE) no dio paso a las peticiones y es algo que "evidencia que hay fraude a todas luces y lo indicamos con absoluta certeza”, dijo.

A juicio de Pérez tanto el vicepresidente del CNE, Enrique Pita, como el resto de los vocales, responden a intereses partidistas y no al pueblo ecuatoriano. "Es muy triste saber que los ecuatorianos pagamos a los vocales del CNE para que hagan fraude y mientan al país”.

Recordó con tiempo atrás Diana Atamaint fue asambleísta de Pachakutik, pero lamentablemente ya no es parte del movimiento indígena e incluso Yaku afirma que "se fue con los socialistas". "Ella no es afiliada y no entró al CNE propiciada por Pachakutik”.

Insistiendo en su postura sobre que le robaron votos, el candidato expresó que "el fraude descarado" en Ecuador le no perjudica a él sino al "sueño colectivo de ejecutar un proyecto promisorio que reivindicaba la honestidad, el respeto a las libertades, el amor a la naturaleza”. (PMB)

.@yakuperezg “Un fraude descarado en Ecuador y que no perjudica a #YakuPerez. Aquí despojan un sueño colectivo, un proyecto promisorio que reivindicaba la honestidad, el respeto a las libertades, el amor a la naturaleza” ???? @OnaJorge @RamiroDiaz64 @longogalo @PKnacional18 pic.twitter.com/qmAvW84dj9 — AMERICA ESTEREO (@RADIOAMERICAEC) March 3, 2021