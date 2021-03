1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 10% (1 Vote)

Detalles Publicado el Miércoles, 03 Marzo 2021

El presidente de la República, Lenín Moreno, comunicó este miércoles 03 de marzo, que "algunas veces" ha tenido presión en el pecho y cierta molestia en lo que presume "es el corazón".

Mencionó que en algún momento se hice un electrocardiograma y se ve que tenía un problema realmente en la parte inferior del corazón "para sincerarme totalmente".

De igual manera, indicó que le indicaron no era un problema mayor, por lo menos al corto plazo.

Comentó que, durante su último viaje, en enero pasado, a Washington en Estados Unidos sintió una presión en el pecho a lo que atribuyó al trabajo intenso que desarrolló en esos días.

"Me asusté y mi esposa se asustó más. Inmediatamente llamé a un cardiólogo y él me hizo una evaluación y me aconsejó hacerme los exámenes respectivos", comunicó.