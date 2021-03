El Comercio de Quito

Detalles Publicado el Miércoles, 03 Marzo 2021

La decisión del presidente Lenín Moreno de desafiliarse de Alianza País (AP) llegó poco después de que asambleístas de su bancada no dieran paso al debate de la Ley de Defensa de la Dolarización, y al cabo de tres semanas del peor revés electoral para este movimiento.

Se trata de un nuevo cisma en esta organización política, que también incide en la agenda de los dos poderes del Estado, a menos de tres meses de que concluya el mandato.

El constitucionalista Jorge Benavides y el politólogo Simón Pachano atribuyen a esta nueva pugna la decisión del Consejo de Administración de la Legislatura (CAL) de devolver a Moreno dicho proyecto, lo que pone en riesgo un nuevo desembolso del FMI al país.

“La actuación del CAL no tiene base jurídica. La función del CAL consiste en calificar el proyecto de ley a partir de si reúne o no requisitos formales establecidos en la Ley, no puede realizar control constitucional de los proyectos. Visto así, la respuesta del CAL obedecería a una pugna política”, señaló Benavides.

La semana anterior, el candidato de Unes, Andrés Arauz, dijo que la deuda del Estado con los GAD debe ser pagada con recursos del BCE y que el Gobierno no debería enviar una ley que “privatice” esa institución. Guillermo ­­Lasso (Creo-PSC) ha criticado la postura de Arauz. Cristina Reyes, integrante del CAL, mira injerencia política.

“Hay motivos políticos y habrá que preguntárselos a ellos, que pueden ser desde temas coyunturales-electorales, ¿o se acabó el reparto?”. Ella votó en contra de la resolución del lunes pasado, que se dio con votos de los oficialistas César Litardo, Ana Belén Marín y Carlos Cambala, junto con César Solórzano (BIN). Mientras que Patricio Donoso y Rina Campain, de Creo, se abstuvieron.

Dos semanas antes se devolvió el mismo proyecto, por cuestiones de forma. Un evento de la Policía Nacional propició ayer un reencuentro entre Moreno y el presidente del Parlamento, César Litardo, y allí se abrió paso para un tercer intento. “El día de hoy hemos hablado con las autoridades del Ejecutivo, y a partir del día de mañana instalaremos una mesa técnica de trabajo con las diferentes bancadas y los representantes del Ejecutivo, para encontrar los textos que permitan cumplir con las normas constitucionales y procesar una ley como la que se ha planteado, de defensa de la dolarización”, manifestó Litardo.

Según Litardo, la idea es “revisar las inconstitucionalidades y con ello presentar un documento consensuado que permita procesar esta ley”. Sin embargo, en AP hay una fuerte oposición a que se apruebe el proyecto.

A diferencia de la Revolución Ciudadana (RC), que tomó como un triunfo la decisión del CAL, otras bancadas como el PSC y Creo están dispuestas a que el proyecto sea debatido, a pesar de que en el 2019 fuera archivada otra ley urgente en materia económica, que abordaba la autonomía del Banco Central.



Fuente: El Comercio