Detalles Publicado el Martes, 02 Marzo 2021

El presidente de la República, Lenín Moreno, participó la mañana de este martes 2 de marzo de una ceremonia cívico policial desarrollada en la Escuela Superior de Policía General Alberto Enríquez Gallo, en Pusuquí.

El encuentro contó con la presencia de María Alejandra Muñoz, vicepresidenta de la nación; Rocío González de Moreno, presidenta ad honórem del Comité Interinstitucional del Plan Toda Una Vida; Patricio Pazmiño, ministro de Gobierno; Patricio Carrillo, Comandante General de la Policía Nacional; Caridad Vela, secretaria General de Comunicación, entre otras autoridades de los diferentes poderes del Estado y embajadores de diferentes naciones acreditados en Ecuador.

El Primer Mandatario destacó el patriotismo de los uniformados al dedicar sus vidas a preservar la paz ciudadana y reconoció su predisposición de ir más allá de su deber legal: “aun poniendo en riesgo sus propias vidas. (…) Como lo han hecho estos días al apoyar a otras instituciones en la difícil crisis carcelaria. Gracias por poner sus obligaciones éticas y compromiso con el país para exceder con creces en aquello que es su misión. ¡Esta institución merece todo el reconocimiento que recibe!”, dijo.

Recordó que desde el 2009, la Policía Nacional había sido descuidada. “Debo confesar que no entendía la razón. Pero ahora, después de lo sucedido en las cárceles durante la última semana, me atrevería a decir que hubo dobles intenciones detrás de ese desamparo del gobierno anterior hacia ustedes”, reiteró el Jefe de Estado y lamentó que la actual administración encontró la caja fiscal vacía, por esta razón, «nos demoramos en atender su pedido de equipamiento. Pero lo logramos. Ustedes se merecen todo el esfuerzo que hicimos para entregarles 8.400 armas a inicios de año”, indicó.

“Señor Ministro, señor Comandante General, no les ha tocado una tarea fácil”, enfatizó el presidente Moreno al hacer referencia a la lucha contra el crimen organizado, de la violencia y del narcotráfico que enfrenta el país, la región y el mundo. “Mi reconocimiento a ustedes por su esfuerzo para luchar contra estos flagelos. Y no me refiero solo a estos meses en funciones, sino al esfuerzo de toda su vida. Ustedes que pasaron por estas aulas, que han obedecido y comandado, que han arriesgado su vida enfrentando a criminales, ¡ustedes tienen todo nuestro respaldo!”, afirmó.

El Primer Mandatario remarcó su postura en contra de los carteles del narcotráfico señalando que no permitirá que estos intimiden a la ciudadanía: “¡No dejaremos que se caotice nuestro país, ni que los ciudadanos vivamos amenazados por delincuentes! Y si pretenden hacerlo, se toparán con ustedes, con policías valientes, que están decididos a enfrentarlos para que en Ecuador nunca falte la paz”, aseveró.

En la misma línea, el ministro de Gobierno, Patricio Pazmiño, agradeció el trabajo de la Policía Nacional que -en medio de las circunstancias que atraviesa el país, por la triple crisis que enfrenta- ha debido reevaluarse, dinamizarse y adaptarse. “No han parado, ni han tenido un solo día de descanso los policías que patrullan las calles, que luchan contra el narcotráfico, que combaten el crimen organizado a lo largo y ancho del territorio ecuatoriano”, insistió.

También destacó los logros alcanzados por el mando institucional, entre ellos: la incautación de más de 128 toneladas de drogas y retiro de las calles de más de 6.000 armas de fuego en el año 2020; la reactivación de los comités de seguridad ciudadana junto a autoridades locales, judiciales y sociedad civil; la firma de 137 convenios con Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD); la instalación y capacitación respecto a la tecnología de punta con la que ahora cuentan las Unidades Especiales de la Policía Nacional. Adicionalmente informó que solo en 2021 se ha celebrado la graduación de 852 policías técnico-operativos, 274 servidores policiales directivos, y la vinculación de 365 mujeres a la institución gracias a la Política Institucional de Equidad de Género, Inclusión y Erradicación de la Violencia; y el proyecto de creación de la Universidad de la Policía Nacional que se encuentra en camino y contribuirá con el mejoramiento de la formación de hombres y mujeres que deseen servir al país.

“La Policía Nacional del Ecuador ha recuperado su institucionalidad” reiteró el Secretario de Estado indicando que hoy la entidad está alejada del manejo político, y es una institución democrática y fiel a su misión de proteger y servir a la ciudadanía. “No podemos permitir que la institución sirva para fines que no sean los de alcanzar sociedades de paz. Aunque no fue fácil, se logró desmantelar una estructura de inteligencia que operaba al margen de la institucionalidad del Estado”, señaló.

Informó, además, que el Gobierno Nacional ha logrado confirmar el financiamiento para la construcción y equipamiento de 100 Unidades de Policía Comunitaria (UPC) y seis Unidades de Vigilancia Comunitaria (UVC) lo que fortalecerá la presencia policial en territorio a escala nacional.

Finalizó indicando que los valores democráticos de transparencia son los que han conducido al Gobierno Nacional y al Ministerio de Gobierno a impulsar todas las acciones necesarias para establecer, responsabilizar y recuperar los recursos del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional. “Nuestra voluntad es llegar al fondo de este caso. El Gobierno, asumiendo su compromiso, ha confirmado el pago de más de USD 400 millones, cubriendo la totalidad de la deuda del 2020 con la Institución aseguradora del Régimen Especial de Seguridad Social de la Policía Nacional (Isspol), y ha garantizado el pago de prestaciones hasta mayo del 2021.”, subrayó.

Por otra parte, el comandante de la Policía Nacional, Patricio Carrillo, destacó la importancia de alcanzar la seguridad ciudadana mediante cualidades cívicas colectivas enfocadas a la convivencia pacífica. “Esa ética pública buscamos de todos, especialmente de los miembros de esta institución”, puntualizó.

Carrillo resaltó la valentía que caracteriza al personal policial a la hora de ejercer sus labores, más aún, durante etapas críticas. “Los tiempos de crisis son los momentos para demostrar quiénes somos (…). Ahora, lo hacemos en un contexto inédito de la historia porque se conjugan pandemia, corrupción y violencia, fenómenos sociales con estragos en la economía, salud material y mental, que son aprovechados por la delincuencia organizada que pone en peligro la democracia”, sostuvo el Comandante.

Por otro lado, la máxima autoridad policial se refirió al proyecto de transparencia para obtener la certificación anticorrupción ISO37.001, mismo que se encuentra en marcha. “Nunca más un robo descarado a la seguridad social policial”, puntualizó.

En el encuentro se galardonó a varios elementos policiales, por diversos motivos, entre ellos se entregó la condecoración «Al mérito profesional» al personal de criminalística, y “Al Valor” al Capitán Pablo Villafuerte Álava; al Teniente Luis Samaniego Mosquera; al Sargento Primero Aladino Pilco Lizcano, quien perdió la vida en el cumplimiento del deber; al Cabo Segundo Marlon Cagua Loaiza; y a 44 héroes, que lamentablemente murieron durante la pandemia. También, se condecoró a los Estandartes de la Policía Nacional y de los Hospitales de la Policía: Quito N°1 y Guayaquil N°2.