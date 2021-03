1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Lunes, 01 Marzo 2021

El coronavirus se detectó hace un año y multiplicó los problemas del país, especialmente por la corrupción desde varias áreas.

286.367 casos confirmados por Covid-19 es el registro oficial de contagiados en el país, hasta hoy, según el Ministerio de Salud. La información señala que, además, el virus ha provocado 15.832 fallecidos, de los que 11.078 son confirmados por Covid-19 y 4.754 víctimas probables.

Es el saldo numérico de afectación a un año de la presencia del virus en el país. Pero, más allá de las incidencias netamente en la salud de los ciudadanos, el coronavirus dejó otras secuelas, igual de graves, en los ámbitos económico, social y médico. Especialistas en cada uno de esos temas coindicen en que el aspecto más afectado ha sido la transparencia como país. Sobreprecios, falta de información, actos de corrupción, palanqueos en la vacunación, entre otros factores, se han presentado este año alrededor de coronavirus. Así lo asegura los especialistas.

ÁMBITO MÉDICO

‘Hay un plan de vacunación muy turbio’

Víctor Álvarez, presidente del Colegio de Médicos de Pichincha

“La pandemia cogió al país con un sistema de salud muy debilitado, con disminución de presupuesto, con la desvinculación de miles de trabajadores y administrativos de la salud, ocurrida en 2019. Con una falta de gestión por parte de la exministra Catalina Andramuño, quien, a pesar de tener una alerta de una paciente ingresada en el Hospital Eugenio Espejo, no preparó algún tipo de plan de contingencia para enfrentar una pandemia que estaba a puertas de llegar al país. Desde el inicio no hubo una política para facilitar las pruebas de diagnóstico. El exministro (Juan Carlos) Zevallos entró con la expectativa de todo el país, que poco a poco fue disminuyendo, ya que el sistema de salud no tuvo el apoyo esperado. No hubo un apoyo a los profesionales con la dotación de equipos de protección, se evidenció falta de recursos para la compra de medicamentos e insumos. Hay un plan de vacunación muy turbio, irregular, secreto en el que se privilegió a clases de la élite y a familiares, dejando a la deriva al pueblo”.

ÁMBITO SOCIAL

‘Se negoció con la necesidad de la gente’

Angélica Porras, Acción jurídica popular

“Durante todo este año ha habido bastante restricción de acceso a datos: cuánto se ha destinado del presupuesto para el tema del Covid-19, número de contagiados, personas fallecidas y en este último tiempo sobre los contratos con las empresas farmacéuticas que proveerán de vacunas, el plan de vacunación y el listado de los vacunados. En el plano social, la pandemia hizo que se deterioren las condiciones económicas de las familias, que se despida a muchos trabajadores. Tenemos hospitales colapsados, clínicas privadas que cobran una fortuna por atender el coronavirus cuando el Gobierno debió implementar una política de restricción de precios.

Todo eso desmoraliza y enoja a la gente, ya que demuestra que, en el país, el que tiene amigos en el poder es el que sale beneficiado, el que tiene compadres cercanos al Ministro o a las grandes autoridades es el que tiene derecho, lo que no compatibiliza con una Estado de derecho. Está claro el reparto de hospitales a cambio de votos en la Asamblea, los sobreprecios en los insumos médicos para combatir el Covid-19, en las fundas plásticas para los cadáveres. Es decir, se negoció con la necesidad de la gente en época de pandemia”.

ÁMBITO ECONÓMICO



‘El Gobierno exacerbó la crisis económica’

Carlos De la Torre, analista económico

“La pandemia tuvo un efecto gravísimo, ya que nos encontró con una situación bastante crítica de la economía. Al finalizar el 2019 ya había un mal manejo en este campo, que nos tenía en una situación difícil. El coronavirus empeoró todo porque con el confinamiento en los primeros meses y el aletargamiento en los meses posteriores de las actividades de las personas detuvo el consumo y, por tanto, la producción. Las empresas no tenían para qué producir, si no había quien les compre. Por otro lado, se generó un efecto terrible en el empleo con despidos masivos, ya que no había producción ni consumo. El problema fue que el Gobierno, en vez de aplicar medidas correctivas frente a una situación ya deteriorada, lo que hizo fue exacerbar ese problema con la famosa Ley de Apoyo Humanitario, que fomenta la precarización laboral, con la famosa reducción del tamaño del Estado, bajo el argumento falso del Estado obeso porque relativamente el Estado ecuatoriano tiene un tamaño medio en relación a otros países de América Latina y el Caribe”.