Detalles Publicado el Sábado, 27 Febrero 2021

El ministro de Gobierno, Patricio Pazmiño, confirmó que estructurales criminales al interior de las cárceles están vinculadas a organizaciones criminales mexicanas y colombianas. Esto como parte del proceso de investigación que se realiza, luego de los amotinamientos ocurridos el martes 23 de febrero, que dejaron como saldo 79 reclusos asesinados. Aunque la autoridad indicó este jueves 25 de febrero que son 78.

Pazmiño se reunió en Guayaquil con el Comité de Crisis del Centro de Rehabilitación Social (CRS) Zona 8, para lo cual se instaló la mesa de seguridad.

El ministro indicó que se van a desplazar a otros centros, pero que el informe que recibió del Comité de Crisis es que todavía hay “focos” en algunos lugares, “si bien no hay violencia, todavía hay unos problemas que solucionar”.

Horas después, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad y a Adolescentes Infractores del Ecuador (SNAI), en un comunicado, informó que 200 reclusos que se encontraban en las cárceles donde hubo amotinamientos fueron trasladados a otras cárceles del país, "con el fin de pacificar estos establecimientos".

Detalló que en los hechos ocurridos el 23 de febrero hubo muchos destrozos a la infraestructura, tecnología que fue destruida que tiene el centro.

“La Policía está haciendo con la SNAI unas entradas sistemáticas, controladas, planificadas, donde la seguridad del personal policial, la seguridad de los funcionarios del SNAI es fundamental y desde luego también la seguridad de los internos”.

Mitigación de la violencia

Pazmiño indicó que los traslados son parte de un proceso de mitigación de la violencia, "todo esto tiene que tener un proceso tranquilo. Todavía estamos en el proceso de gestión de la crisis".

Manifestó que en algunos centros la violencia fue irracional y que aun Criminalística está trabajando.

Precisó que todavía hay internos que obedecen a algunos grupos, a algunas estructuras "que se están tomado ciertos sitios, no están generando violencia, pero están ahí y necesitamos entrar allá, tomar el control y ponerlos en las celdas, pero todo esto se está haciendo de manera sistemática, no hay alteración del orden públicos, en algunos ratos tenemos gritos, pero no hay una violencia como la que tuvimos el día 23.

Con respecto a los videos que circulan en redes sociales donde se ven a dos organizaciones criminales enviando mensajes, la autoridad indicó que algunos videos y fotografías sí son reales y, otros no, "son parte de una desinformación".

"Es indudable que esto está operado por el crimen organizado, pero ya la parte investigativa y de inteligencia anticriminal está haciendo las evaluaciones".

El SNAI también informó que se nombró como subdirector técnico de Rehabilitación Social, al master en Ciencias Políticas y Administración Pública, Fernando Sánchez Cobo, quien reemplaza al coronel Orlando Jácome Tello, quien renunció al cargo un día después de los amotinamientos y asesinatos en cuatro cárceles del país.

Vínculos con bandas internacionales

Pazmiño indicó que "aquí al menos se identifican estructuras que estarían vinculadas con organizaciones mexicanas y colombianas, más detalles no puedo dar porque es un proceso de investigación, son temas tan delicados y tan serios que lo que menos necesitamos es especulación".

En tanto que el comandante general de la Policía, Patricio Carrillo, sostuvo que el sistema penitenciario tiene problemas estructurales "que no los vamos a poder solucionar ahora; hemos definido un conjunto de acciones, entre ellas varias que nos permitirán contener la amenaza hasta el momento, aislar a las personas, especialmente a quienes tenemos que protegerles, que no son parte de este conflicto entre las organizaciones que están disputándose al interior de los centros el dominio, la distribución de poder".

Explicó que este conjunto de acciones son para mitigar (la violencia). En ese sentido, hizo un llamado a los reclusos para que "depongan esta actitud, es fundamental que entre todos podamos definir una política de seguridad penitenciaria que nos garantice a todos los ecuatorianos un mejor estado de bienestar".

Carrillo fue enfático en que "tenemos que respetar los derechos de todos, pero actuaremos con la firmeza que corresponde, entre esos derechos también demandamos los derechos de los policías, estamos por más de 72 horas acá, en un tema prolongado ya que queremos que exista una solución". (El Telégrafo)