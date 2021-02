1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Viernes, 26 Febrero 2021

Johana Pesántez, Patricio Carrillo y Edmundo Moncayo no comparecieron para explicar la masacre del martes.

Los asambleístas de la Comisión de Justicia destaparon toda su indignación y cuestionaron en duros términos a Johana Pesántez, secretaria jurídica de la Presidencia de la República y delegada de Lenín Moreno ante el directorio del Sistema de Rehabilitación Social; a Patricio Pazmiño, Ministro de Gobierno; y a Edmundo Moncayo, director del Sistema de Rehabilitación Social (SNAI).

Ellos estaban convocados a comparecer esta mañana para tratar el tema de la masacre en las cárceles del país ocurrida el martes. Pero ninguno asistió. Cada uno mandó su excusa con diferentes excusas. Pesántez, a través de un oficio, argumentó que no podía atender el pedido de la Comisión ya que no es competencia del Directorio que preside la gestión de seguridad ciudadana y que, además, el 2 de marzo tiene una sesión extraordinaria de Directorio por lo que hoy no podría entregar información completa y actualizada sobre los hechos citados ella pidió nueva fecha para entregar la información.

Por su parte, Pazmiño se excusó asegurando que ha sido convocado el lunes a la sesión del Pleno de la Asamblea y que ahí informará todo lo relacionado con su gestión; y que, si tras esa comparecencia, la Comisión necesita información adicional, que le vuelvan a convocar. Moncayo también solicitó que se fije nueva fecha ya que tiene que asistir a otra Comisión.

Se quedaron con las preguntas

“Esta es la acción de un Gobierno inoperante, corrupto; de un Gobierno que está preocupado de poner las vacunas a los amigos, a ciertos periodistas, a los familiares y no se preocupa de protegernos a los ecuatorianos de las estructuras criminales que se han apoderado del país”, dijo José Serrano, presidente de la Comisión. Y fijó una nueva convocatoria para que los funcionarios comparezcan mañana a las 09:00, con el recordatorio de que, si no lo hacen, podría ser motivo de enjuiciamiento político.

Franklin Samaniego agregó que se quedan muchas preguntas pendientes, ya que una comparecencia ante el Pleno no pasa de ser una exposición, donde no se pueden despejar dudas. “Van a venir a decir lo que quieran”, opinó.

Mientras que Lourdes Cuesta se mostró sorprendida de que a los integrantes de la Comisión les sorprenda la actitud de los funcionarios. “En varias ocasiones se habló de la crisis carcelaria; en varias ocasiones se les pidió información y se lanzan la pelotita”, dijo.

Graves acusaciones

Durante su argumentación, Serrano reiteró que la Policía, el Ministerio de Gobierno y el SNAI recibieron más de 40 alertas del servicio de Inteligencia de que los hechos del martes iban a ocurrir. “Incluso el 22 de febrero, un día antes, recibieron información específica sobre en qué centros penitenciarios se iba a dar esta tragedia y no se hizo nada”, dijo.

Añadió que, en junio de 2020, cuando se dispuso la prelibertad de José Luis Zambrano González, alias “Rasquiña”, líder de la banda de Los Choneros, se llegó a un acuerdo con funcionarios del Gobierno para que dé información sobre las bandas que operan en los centros carcelarios.

Serrano no se quedó en ese par denuncias. Difundió dos videos cortos donde se puede apreciar al coronel Orlando Jácome, quien hace dos días dimitió a su cargo de subdirector de la SNAI, visitando la cárcel de Jipijapa. “El coronel Jácome ingresa uniformado a hacer una supuesta visita conyugal, pero en realidad es para demostrar que la persona privada de la libertad con la que se encontraba tenía el poder para manejar el cobro de ‘vacunas’ dentro de esta cárcel, en Jipijapa”, aseguró Serrano.