Detalles Publicado el Martes, 23 Febrero 2021

Paco Moncayo, exalcalde de Quito, dice que apoyará al candidato presidencial que pase "limpiamente" a la segunda vuelta.

"No puedo apoyar por nada del mundo el retorno de Rafael Correa. No puedo ver al país en manos de esas personas que traicionaron todos los ideales de los fundamentos de esas corrientes llamadas progresistas. Me dolería mucho ver al país en manos de aquellos que nos robaron", dijo en entrevista con Radio Sucesos.

Para Moncayo es positivo el reclamo del movimiento indígena: "Me alegra que alguien por fin se plante y pida transparencia. Robarle al pueblo la decisión de ser gobernado por una persona, es un robo sin límites y corrupción a su más alto nivel”.

Menciona que una democracia si reglas electorales claras. "Una democracia sin transparencia, no es democracia, es Venezuela".