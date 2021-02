Ministro expuso irregularidades en la Asamblea

Detalles Publicado el Martes, 23 Febrero 2021

Este lunes, 22 de febrero, la Comisión de Relaciones Internacionales, presidida por Fernando Flores, en la sesión 137, continuó el proceso de fiscalización del presunto manejo irregular de inversiones del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional (Isspol). Para tal efecto, recibió a Patricio Pazmiño, ministro de Gobierno.

La comparecencia del funcionario la solicitó el legislador César Carrión, quien señaló la necesidad de llegar a determinar los nombres de los posibles responsables de este asunto, más aún cuando está de por medio el ahorro de dinero del personal de la Policía y del Estado.

Dijo que le preocupa que ministros, comandantes de la institución uniformada y administradores de la Isspol, entre otras autoridades, no hayan puesto la atención debida y oportuna a este tipo de inversiones que iniciaron en 2014 y 2015, más aún cuando las operaciones eran de gran magnitud, esto es 532 millones de dólares. “El país exige transparencia, pero parece que aquí no ha pasado nada, incluso el señor Cherrez dice que no debe un solo centavo”, enfatizó.

Grave connotación

Patricio Pazmiño Castillo, ministro de Gobierno, reconoció que este caso generó gran connotación en la Policía, en el Isspol y la sociedad ecuatoriana. Precisó que la investigación está la Fiscalía, por tanto algunos hechos se encuentran en el ámbito de la reserva.

Al referirse a la situación jurídica del Instituto, dijo que es una entidad pública, por lo que sus inversiones están sujetas a la Ley de Mercado de Valores y el Código de Planificación y Finanzas Públicas.

Comentó que no existió la autorización del Ministerio de Economía y Finanzas para la inversión de estos recursos, según lo dispone el Art. 168 del Código Orgánico de Planificación. Pazmiño susbrayó que las operaciones de compras de bonos con los rendimientos del swap de los años 2016, 2017 y 2018 no cuentan con los informes de las direcciones correspondientes del Isspol.

Expuso las observaciones a la “Operación Swap”, en cuanto a la compensación de la operación y los bonos de deuda interna. Indicó que el 28 de diciembre de 2020, el Isspol debía recibir el pago de más de 20 millones de dólares por concepto de intereses, obligación que hasta la presente fecha se mantiene impaga por parte de las empresas de Jorge Chérrez, pese a que disponen de cerca de 100 millones de excedentes de flujos cobrados.

El ministro reiteró que, en los informes del Comité de Riesgos, no se visibiliza una evaluación de los riesgos asociados a este tipo de inversión, permitiendo la entrega de recursos de los fondos previsionales del colectivo policial. Entonces, no se evaluó el riesgo del título a negociar, ni el riesgo de contraparte, ya que se debió concentrar en conocer el uso y destino que se iba a dar a los recursos captados.

El parlamentario Fabricio Villamar recordó que en septiembre de 2020 inició el proceso de fiscalización y control político a las inversiones del Isspol, para lo cual solicitó la pertinente información, misma que no se ha facilitado. En tan sentido, pidió al ministro de Gobierno que disponga a los correspondientes funcionarios dar respuesta al requerimiento.

El presidente de la Comisión de Soberanía y Relaciones Internacionales, Fernando Flores, anunció que está semana se comenzaría a trabajar en el respectivo informe del caso, a fin de trasladarlo inmediatamente a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional.