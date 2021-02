1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Lunes, 22 Febrero 2021

El candidato presidencial de la alianza CREO–PSC inició su campaña oficial rumbo a la segunda vuelta, con un discurso claro: diálogo nacional para enrumbar al país.

El candidato presidencial Guillermo Lasso (CREO-PSC), quien confirmó su paso a la segunda vuelta electoral, informó que en las próximas horas su binomio, Alfredo Borrero, viajará a Colombia y Chile para conocer de primera mano el sistema de vacunación contra el Covid–19 que mantienen esos países, a los que calificó de procesos exitosos y avanzados. El viaje de Borrero a Colombia está previsto para las 20:30 de hoy.

Lasso manifestó que esa visita tiene por objetivo empaparse de esas iniciativas para aplicarlas en el país. Ofreció que, de ganar la Presidencia de la República, vacunará en los 100 primeros días de su gobierno a nueve millones de personas.

Garantizó que será un proceso ordenado y sin privilegios. Afirmó que él aún no ha recibido las dosis, ya que no hay suficientes vacunas en el país y porque considera que deben respetarse las prioridades, a los que están en primera línea y a la población vulnerable, así como tampoco ha salido al exterior para recibir las dosis, como lo ha hecho el postulante del correísmo, Andrés Arauz. “No podemos tener vacunaciones VIP para personas importantes, no. Todos los ecuatorianos son importantes para nosotros y desarrollaremos un protocolo ordenado, que priorice a quienes están expuestos al contagio”, dijo.

En su esquema de vacunación, Lasso dijo que, al haber en el país 2.100 centros de salud aproximadamente, desde hospitales hasta dispensarios médicos, la meta sería que cada uno de esos establecimientos vacune a 50 personas diarias por 100 días, con lo que estarían cumpliendo su meta. Y se mostró partidario de que la empresa privada participe en el proceso para llegar en el menor tiempo posible a la mayor parte de ecuatorianos.

La importancia del diálogo

El candidato resaltó el diálogo nacional como mecanismo para enrumbar al país. Dijo que dio muestras de esa apertura cuando acudió al encuentro propuesto por el excandidato presidencial de Pachakutik, Yaku Pérez, el viernes 12 de febrero. “Fue un diálogo histórico, muy positivo en el Ecuador. Es lo que debería ser usual en la política ecuatoriana, poder conversar cara a cara y no de espaldas entre los distintos sectores políticos. Este diálogo demuestra que sí podemos, que debemos hacerlo con más frecuencia”.

Y en ese marco aseguró que incorporará a sus propuestas de Gobierno algunas iniciativas que han salido a la luz por parte de grupos defensores del medio ambiente, de la igualdad de género en materia salarial, los derechos reproductivos de la mujer, entre otros temas.



EL DATO DESTACADO:

Guillermo Lasso dijo que entre sus propuestas de Gobierno no está contemplado el incremento del precio del gas de uso doméstico.