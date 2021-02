1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Jueves, 18 Febrero 2021

Homero Castanier, asambleísta de CREO, señaló que no se puede hablar de fraude en los resultados de las elecciones del 7 de febrero del 2021 si no tiene como demostrar tal afirmación.

Recuerda la frase: humildad en la victoria y dignidad en la derrota.

Dice que o se puede dar pataletas y pasarse por encima de lo que dice la ley.

"Si yo fuera vocal y a mí me obligaran a hacer algo que no está normado en la ley, yo no lo hiciera. El CNE es sujeto a control político y si se hace algo que está al margen de la ley, no pasarán días para que haya un juicio político y una destitución", apuntó en entrevista con Pichincha Comunicaciones.

Asegura que estar cercanos al Gobierno de Moreno, le "pasó factura" a CREO: "Hay un revés en el tema legislativo, bajar de 35 legisladores, ahora a 12 y en alianza con el partido Social Cristiano a 32, si es algo que hay que analizar".