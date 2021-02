Expreso de Guayaquil

Detalles Publicado el Martes, 16 Febrero 2021

El cruce de acusaciones que mantuvieron la noche del domingo los candidatos Guillermo Lasso y Yaku Pérez en redes sociales debilita la posibilidad de que logren cerrar un pacto político para enfrentar en segunda vuelta al candidato del correísmo Andrés Arauz.

“Yo veo muy difícil ese acuerdo, incluso ya en la reunión que tuvieron la semana pasada con el Consejo Nacional Electoral (CNE), en esa reunión que parecía debate, ya los candidatos marcaron su postura respecto de temas en los que tienen visiones distintas”, explica el especialista electoral Daniel González.

El analista señala que incluso el movimiento indígena ya ha sido claro en señalar que el acuerdo para abrir las urnas no será un acuerdo para segunda vuelta y que tras lo sucedido el domingo en la noche el panorama no hace más que empeorar. “Ellos han dicho que las bases del movimiento tendrían que ser consultadas para eso. Hay posiciones antagónicas en las que al parecer no hay negociación”, asegura.

Dayana León, consultora electoral, coincide en que lo que ha sucedido “debilita una postura nacional de unidad”, sin embargo, no descarta que el apoyo para segunda vuelta sí se pueda lograr.

“Creo que en el país sigue prevaleciendo una corriente del anticorreísmo teniendo una mirada en el proceso electoral. Hay mucha polarización y todos los que se han autoproclamado anticorreístas al final del día van a terminarse uniendo para poder apoyar un contendor legítimo ante Andrés Arauz”, indica.

Los especialistas creen que el pedido de Guillermo Lasso de que se abran las urnas bajo el consentimiento de los otros 14 candidatos no es viable, pues el proceso se ralentizaría o incluso se vendría abajo ante la negativa de alguno de ellos, incluso de aquellos que alcanzaron menos de un 3 %.

“Si el CNE va a respetar el acuerdo solo debe notificar a los demás candidatos, pero si no lo va a tomar en cuenta y va a aplicar la ley para que únicamente se abran en donde hay una objeción, pues no tiene que hacerle caso a ningún candidato porque va a ejercer su rectoría en el proceso electoral. No creo que haga falta un consentimiento, el CNE no puede perder más la dirección del proceso”, explica González.

Estaba previsto que el pleno del CNE sesione la tarde de este 15 de febrero en Guayaquil, pero la cita se suspendió una hora antes. Una situación que causó incluso la reacción del presidente Lenín Moreno.

"Me preocupa la suspensión de la sesión del CNE de esta noche. El compromiso de actuar con seriedad y sensatez hacia el país requiere transparencia y sentido de oportunidad en su pronunciamiento. He dispuesto a finanzas atender requerimientos de recursos si fuese necesario", escribió el primer mandatario en su cuenta de Twitter. (Expreso)