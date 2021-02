1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 100% (1 Vote)

Detalles Publicado el Viernes, 12 Febrero 2021

Francisco Huerta, exministro de Gobierno, considera "imprescindible" un esfuerzo nacional para derrotar a la "alianza político-delincuencial del correísmo".

Señaló que el candidato que se mida en segunda vuelta con el aspirante por UNES, Andrés Arauz, deberá crear una agenda que ceda ante algunos temas de coyuntura, como el ambientalismo, el feminismo; entre otras.

A su juicio, los simpatizantes de Guillermo Lasso, Yaku Pérez y de la Izquierda Democrática no endosarán su voto a Arauz y "esto se debe a que el país tiene ahora una nueva visión de la política y ya no hay espacio para el autoritarismo".

“El voto no es generacional (…) No importa cuantos años tenga el candidato, sino cuán fresca es su oferta. No se trata de refrescar la imagen del aspirante", dijo sobre quienes critican la edad de algunos aspirantes.