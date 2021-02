1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Viernes, 12 Febrero 2021

La disputa por el segundo lugar para competir por la Presidencia de la República, continúa. Todo indica que Guillermo Lasso (CREO-PSC) pasará a segunda vuelta con el correísta Andrés Arauz; sin embargo, Yaku Pérez y su tolda política, reclaman que se realice un reconteo de votos debido a el estrecho margen de diferencia.

"Lo que nosotros pedimos en este lío, que no lo hemos generado nosotros, es la máxima transparencia en el proceso electoral", dice Patricia Sánchez, segunda asambleísta Electa de Pachakutik, en entrevista con Carlos Vera en su programa 'Vera A Su Manera'.

Explica que, en Guayas existen 3000 actas con inconsistencia, "tenemos nuestras actas para probarlo y las irregularidades han sido aceptadas por el CNE".

Por su parte, Nathalie Arias, segunda asambleísta electa de CREO, dice que el movimiento político acepta revisar aquello que la ley determina, esto es, las actas que no se han sumado bien o que no tiene la firma. "Pero no se tienen que abrir todas".

"Existe la apertura atendiendo los reclamos de Pachakutik. La ley nos da un plazo de 10 días para que se proclamen resultados. Tiene que actuarse dentro de la ley", dijo.

"Hay datos trocados. El país fue testigo de que hasta determinado momento había un resultado que ponía a Pérez en la segunda vuelta. De pronto, comenzó a cambiar la tendencia", insiste Sánchez.

Sin embargo, la representante de CREO, señala que es normal que se cambien las proporciones cuando comienzan a actualizarse los datos. "Lo que se hizo es corregir los datos de las actas que tenían errores o inconsistencias".

Así opinan los expertos:

"La misión del CNE es llevar a cabo los procesos electorales con transparencia. Para abrir una urna, la ley determina 3 casos: inconsistencia numérica, falta de firma e incongruencia de las actas entregadas a las organizaciones políticas": Ismael Quintana, constitucionalista.

"El movimiento Pachakutik pide que se abran las urnas en siete provincias, sin embargo en seis de estas ya están cerrados los escrutinios": Esteban Ron, analista político.

Para conocer más del conflicto electoral, le invitamos a ver la entrevista completa en el vídeo al inicio del resumen.