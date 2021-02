1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 10% (1 Vote)

Detalles Publicado el Miércoles, 10 Febrero 2021

Se asegura que en el proyecto que remitió el Ejecutivo no se definen con claridad los artículos a reformarse.

El Consejo de Administración Legislativa (CAL) de la Asamblea no calificó el ‘Proyecto de Ley para la defensa de la dolarización que reforma el Código Orgánico Monetario y Financiero’, remitido por el Ejecutivo con el carácter de urgente en materia económica el lunes de esta semana. El CAL tomó su resolución por unanimidad (7 votos), por lo que el proyecto será devuelto al Ejecutivo. Según se informó desde la Asamblea, el proyecto de Ley no cumple con los requisitos de la Constitución y la Ley.

Al respecto, la Ley de la Función Legislativa señala que, para ser calificado, un proyecto de Ley debe cumplir con los siguientes requisitos: que se refiera a una sola materia, sin perjuicio de los cuerpos legales a los que afecte; que contenga exposición de motivos y articulados y que cumpla requisitos que la Constitución y la Ley establecen sobre iniciativa legislativa.

Mientras que la Constitución contempla que los proyectos de Ley “deberán referirse a una sola materia y serán presentados a la Presidenta o Presidente de la Asamblea Nacional con la suficiente exposición de motivos, el articulado que se proponga y la expresión clara de los artículos que con la nueva ley se derogarían o se reformarían. Si el proyecto no reúne estos requisitos no se tramitará”. Según la Legislatura, en el proyecto remitido por el Ejecutivo no se definen con claridad los artículos que se reformarían con la nueva ley.

Antes de conocerse esta decisión del CAL, el ministro de Finanzas, Mauricio Pozo, afirmaba en Radio Quito que la dolarización tiene el respaldo de la mayoría de ecuatorianos y que si se quiere apoyar que se mantenga era necesario proteger la liquidez y que la propuesta del Ejecutivo iba en ese sentido.

La propuesta frustrada

En la exposición de motivos de la fallida propuesta, el Ejecutivo explicaba que la Ley contemplaba cinco aspectos: reorganizar y fortalecer la base institucional del Banco Central, así como a la Junta de Política y Regulación Financiera, bajo un marco legal que les otorgue objetivos y funciones específicas, autonomía técnica e institucional para respaldar el régimen de dolarización.

Que el fortalecimiento del Banco Central estaba relacionado con algunos ejes importantes como la de acumular gradualmente reservas internacionales para que respalde la totalidad de los recursos del sistema financiero nacional.

Se señalaba también que con la Ley, al dotarle de independencia técnica al Banco Central y de la Junta de Política en la designación de sus autoridades, se evitaba el hiperpresidencialismo o que los poderes de turno mantengan injerencia en las decisiones de esos organismos, entre otros argumentos.