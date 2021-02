1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 70% (1 Vote)

Publicado el Martes, 09 Febrero 2021

¡La política debe ser alegre, no tóxica!. Con esta frase, el excandidato Xavier Hervas celebró su baile de Tik Tok con el presidenciable por Pachakutik, Yaku Pérez.

"Mi respeto siempre a nuestros electores que saben elegir con inteligencia. Es nuestra labor prevenir y asegurar que no regrese el modelo obsoleto de la dictadura correísta. Por eso no podemos seguir haciendo la política de siempre", dijo a través de un mensaje en redes sociales.

Hervas, quien es considerado junto a Pérez como las sorpresas del proceso electoral, se ubica cuarto con 1'325.215 votos (15,96%), entre los 16 candidatos que integraron las papeletas para Presidente y Vicepresidente.

El encuentro cordial entre Hervas y Pérez levantó varias especulaciones en las redes sociales, entre ellas, de un supuesto apoyo del candidato naranja a la candidatura del aspirante de Pachakutik de pasar a una segunda vuelta con Arauz.

Sin embargo, Hervas aclaró: "Esta mañana al salir de una entrevista me encontré con Yaku Pérez, a quien saludé con respeto como es y será mi línea siempre. He dicho ya que no apoyaré a ningún candidato en segunda vuelta, pero lo cortés no quita lo valiente".

Mi respeto siempre a nuestros electores que saben elegir con inteligencia. Es nuestra labor prevenir y asegurar que no regrese el modelo obsoleto de la dictadura correista. Por eso no podemos seguir haciendo la política de siempre ???????? pic.twitter.com/Wscr12lOjV — Xavier Hervas (@xhervas) February 9, 2021