Detalles Publicado el Lunes, 08 Febrero 2021

El politólogo César Ulloa cree que los resultados parciales de las elecciones en Ecuador del 7 de febrero de 2021 determinan una lógica binaria. Las dos corrientes presentes en el país con el correísmo y el anticorreísmo. Sin embargo, el candidato de CREO, Guillermo Lasso, no es el único ejemplo de esa tendencia.

En una entrevista con EcuadorTV, Ulloa mencionó que la alianza entre el Partido Social Cristiano y CREO “no sumó a la candidatura de Lasso”. Esto porque el exbanquero está en el tercer lugar, y fuera de la segunda electoral, en los resultados preliminares del escrutinio de actas. Según información oficial, Lasso tiene un 19, 24%, mientras que Yaku Pérez el 19,96%, en el 79,45% de actas escrutadas.

“Vemos que una tendencia de derecha, liderada por (Jaime) Nebot se localizó en Guayaquil y no pudo trascender ni siquiera a la Costa”, apuntó el experto. En su análisis, Lasso ganó cuando Nebot desistió su precandidatura, pero no ocurrió lo mismo al unificarse. “Es una alianza tan forzada que fueron con candidatos propios a la Asamblea”, enfatizó.

Por otra parte, Ulloa considera que la alianza no conectó con los electores, algo que posiblemente habría ocurrido con otro candidato de esa tendencia. “Si uno ve históricamente las participaciones de Guillermo Lasso, en cada una se va desinflando. No quiero decir que es un mal candidato, pero quizás la población nos dice que esa no es la alternativa”, agregó.

Si los resultados oficiales se mantienen con Pérez en el segundo lugar, el candidato indígena buscará la Presidencia contra Andrés Arauz, del correísmo. El representante de Unes Ecuador vence por el momento con el 32,4%.

“Yaku Pérez es un candidato con autenticidad. Nos dice que la vía (contra el correísmo) no es por la derecha o la centro derecha. En los debates tuvo una brillante participación y fue el único que encaró al correísmo de forma frontal y directa”, analizó Ulloa. (El Telégrafo)